Messi, baja en el Barça para el último partido de liga contra el Eibar

Noticia importante en el FC Barcelona. Leo Messi no estará en el último partido de la temporada frente al Eibar con el que los azulgranas despedirán La Liga. Esto provoca que si el argentino no renovara su contrato con el conjunto blaugrana, Messi ya habría jugado su último partido con la camiseta del Barça.

Así lo ha comunicado el club azulgrana a través de un escrito enviado por sus canales oficiales donde ha reconocido que Messi no estará en el último entrenamiento antes de medirse al Eibar y tampoco en el duelo contra el conjunto armero en el que los azulgrana ya no se juegan nada. El equipo de Koeman se quedó sin opciones de pelear por el título tras caer ante el Celta y con las victorias de Atlético de Madrid y Real Madrid.

De esta forma, ya no se verá más a Leo Messi con la camiseta del FC Barcelona esta temporada, ya que el argentino ha adelantado sus vacaciones unos días al tener que acudir luego a la convocatoria con su selección para disputar este verano la Copa América. Sin embargo, esta ausencia podría provocar que si Leo finalmente decide abandonar la entidad azulgrana, no vuelva a jugar con la elástica culé y que su despedida fuera aquella derrota ante los de Coudet con doblete de Santi Mina.

Messi no se entrena con permiso del técnico y no jugará en Eibar



Esta noticia importante llega después de que se anunciara que este sábado Leo Messi va a hablar en el Diario Olé para analizar la temporada con el FC Barcelona y, presumiblemente, también de su futuro, algo de lo que lleva sin hablar los últimos meses. El jugador del FC Barcelona no ha vuelto a decir una palabras desde que hace unos meses pasara por el programa de Lo de Évole, en laSexta.

Messi todavía no ha tomado una decisión sobre si se quedará en el Barça o se irá en busca de una aventura que apunta irremediablemente al PSG, donde cubriría la plaza de Kylian Mbappé y donde se reuniría con amigos como Ángel Di María o Neymar. Sin embargo, la más que probable llegada del 'Kun' Agüero al Barça también hace que Messi esté muy cerca de quedarse.

Bajas en el Barça

Sin embargo, Messi no ha sido el único que ha recibido permiso del club para ausentarse de este último entrenamiento y del partido contra el Eibar en el que ya no hay nada en juego. Pedri también ha adelantado sus vacaciones y no se volverá a poner la camiseta del FC Barcelona esta temporada. El exfutbolista de Las Palmas disputará presumiblemente la Eurocopa con España después de no haber sido incluido en la lista para el Europeo Sub21.

Los otros jugadores que tampoco estará en el partido contra el Eibar serán Lenglet, sancionado por su expulsión en el duelo frente al Celta de Vigo, y Marc-André Ter Stegen, que ha viajado a Suecia para ser operado de su tendón rotuliano de la rodilla derecha y estará, al menos, dos meses de baja, por lo que se perderá la Eurocopa con Alemania.

