Depay anuncia su salida del Lyon: "El Barça ha mostrado interés, pero..."

Memphis Depay ha confirmado lo que era un secreto a voces: este fin de semana jugará su último partido con el Olympique de Lyon. El delantero neerlandés, que acaba contrato, ha anunciado en una entrevista en L'Équipe que dejará el equipo en busca de una oportunidad en alguno de los grandes clubes de Europa. El Barça es el mejor colocado.

"Quiero ir a uno de los dos o tres mejores clubes de las cinco grandes ligas. Dónde será, eso no lo sé todavía, no está claro aún, pero ese es mi objetivo", ha señalado. Depaye se despedirá este domingo del Lyon en el partido contra el Niza y con el objetivo de la clasificación para la próxima Champions League todavía por cumplir.

Depay reivindica sus números, habiendo anotado 20 goles y repartido 10 asistencias en la presente temporada de la Ligue 1 con el Lyon: "Si tuviera las mismas estadísticas en el PSG que en el Lyon, todo el mundo en Europa lo sabría. Sucedería igual si los tuviera en Manchester. Así que voy a tener que demostrar a los tres o cuatro grandes clubes europeos que puedo hacer lo mismo. Ese es mi objetivo", explica.

Houssem Aouar abraza a Memphis Depay en un partido del Olympique de Lyon REUTERS

El Barça, que ya intentó su fichaje el pasado verano, le quiere. Sin embargo, Depay no quiere dar na por hecho y recuerda que tiene otros pretendientes: "¿El Barcelona? Han mostrado interés, pero también lo han hecho otros clubes. Y no se ha hecho nada".

Para el futuro se pone una meta clara: "Quiero demostrar mis cualidades en el mejor club posible, en el mejor campeonato posible. Estoy listo para seguir adelante".

Cuándo decidirá

Eso sí, matiza que su futuro podría tardar en conocerse: "Voy a concentrarme en la Eurocopa, no tengo prisa. Es una decisión que hay que meditar. He trabajado muy duro para llegar aquí. Nunca pensé que llegaría al final de mi contrato, pero así son las cosas. Estoy pasando a algo tan nuevo que por el momento no tengo ni siquiera un contrato de botas. Estoy disfrutando de mi libertad, y de mi fútbol".

