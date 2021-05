Leo Messi rompe su silencio este sábado

Leo Messi puede dar grandes pistas de su futuro este sábado. El Barça no se juega ya nada en Liga en su partido ante el Eibar, pero unas horas antes puede sufrir otro revés en función de lo que pueda decir el argentino en la entrevista en exclusiva que ha anunciado el diario Olé. El capitán culé no habla desde que rompiera su silencio en Goal durante el estallido de su posible salida de la entidad azulgrana y después con Jordi Évole en Navidad, aunque cuando decidió ir a votar en las elecciones del club también se dejó ver.

El motivo es que la publicación argentina cumple 25 años y han preparado una edición especial con entrevistas ilustres, entre la que estará la del jugador del Barça. En principio, no habrá restricción de preguntas así que algún detalle sobre su futuro habrá en la publicación. Son varias las cuestiones que rodean a la actualidad de la entidad culé que pueden perturbar a su capitán y sobre las que todos los socios azulgranas quieren conocer el parecer de Messi.

Entre otras cuestiones, también dará a conocer lo que opina sobre el "cambio de ciclo" que ha anunciado Laporta, la renovación de Neymar con el PSG, la decisión con Koeman y el entrenador y, sobre todo, su estado de felicidad en el Barça. En sus anteriores entrevistas emplazó la decisión al final de la temporada, mientras que desde el club también se está esperando a que finalice la auditoría que encargó la nueva junta directiva para conocer el estado de las cuentas.

Leo Messi se lamenta tras un gol del Levante Reuters

La decisión del argentino marcará un antes y un después. No solo supondrá un hecho histórico en el caso de que abandone el Barcelona, sino que puede determinar el futuro del conjunto catalán. Apenas se ha pronunciado en todos estos meses y, además, no ha podido contar con el respaldo de una afición que no ha podido entrar en el Camp Nou durante toda la temporada. Los resultados colectivos tampoco han sido buenos y, a nivel individual, Messi ha vivido numerosos cambios de dinámica que le han llevado a estar en el centro de las críticas.

La decisión

Desde París siguen empujando para tratar de convencer al argentino. La renovación de Neymar, después de sus palabras en las que admitió que quería jugar con Messi la próxima temporada, son un gran aliciente para esperar un movimiento en ese sentido. La posible salida de Kylian Mbappé también abre un espacio a ocupar por el PSG y el '10' culé se supone como el golpe de efecto para que la afición capitalina olvide una salida de su jugador local.

Por su parte, la posible llegada de Agüero también se ha presentado como una oportunidad para que se quedase. El entorno del delantero argentino está convencido de que Leo Messi renovará su contrato con la entidad catalana. Por ahora no hay un sí definitivo del '10', pero el círculo cercano de Agüero señala que los amigos jugarán juntos en el Barça.

