Griezmann - Joao Félix: el Barça abre la puerta a un trueque

El Barça se abre a realizar un trueque con el Atlético de Madrid que revolucionaría el mercado de fichajes de La Liga. Según el programa Onze de TV3, en la entidad azulgrana ven con buenos ojos un intercambio Griezmann - Joao Félix, que devolvería al delantero francés a su exequipo y vestiría al portugués de azulgrana.

La cadena catalana pone sobre la mesa el posible trueque, en el que la presencia de Jorge Mendes, que es agente de Joao Félix y guarda una buena relación con Joan Laporta, sería clave. No sería una operación sencilla, aunque la excusa del Barça también sería que ambos clubes pagaron cantidades muy parecidas por los dos futbolistas hace un par de veranos.

Que el Barça quiera atreverse con el trueque se debe, primero, a que el rendimiento de Griezmann en estas dos temporadas no ha sido el esperado. Además, el contrato del delantero galo puede ser un problema para las arcas del club y por eso estudiaría darle salida si no se rebaja el sueldo.

Antoine Griezmann y Enrique Cerezo, en el Atlético de Madrid EFE

Cerezo habla

Estos rumores llegan casi a la vez que las declaraciones de Enrique Cerezo, presidente del Atlético, en El Larguero de la Cadena SER. El dirigente rojiblanco cerró la puerta de salida a Joao Félix y dejó abierta la posibilidad de recuperar a Griezmann pese a lo polémica que fue su marcha al Barça en verano de 2019.

"Es un magnífico jugador, ojalá recuperarlo, pero no creo que el Barça quiera vender a Griezmann. Está en la élite. Hizo magníficas temporadas aquí y se consagró en el Atlético", dijo Cerezo de Griezmann. A su vez, se mostró seguro con la continuidad de Joao Félix: "No hay ninguna opción de que salga. Se tiene que adaptar. El día que pegue su despegue será uno de los más importantes en el planeta fútbol. Los jugadores no son máquinas, tienen días buenos y malos. Dará muchas tardes de gloria en este club".

Habrá que ver cómo evoluciona la situación de dos de los fichajes más caros de la historia de La Liga y si Joao Félix, que no ha encontrado su sitio con Simeone, tiene algo que decir al respecto sobre su futuro en el Atlético. En cuanto a Griezmann, un regreso al Atleri sería volver al sitio donde fue más feliz y donde tanto el Cholo como Cerezo le recibirían con los brazos abiertos. Eso sí, con la afición podría ser diferente.

