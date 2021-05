Hansi Flick, el elegido por Laporta para ser entrenador del Barça

Joan Laporta ha anunciado un "fin de ciclo y renovación" en el Barça este martes y empieza a tomar decisiones. Una vez puso la sentencia sobre Ronald Koeman tras el final de la temporada, la búsqueda de un nuevo entrenador ha comenzado. Todos los focos apuntaban a Xavi Hernández. La leyenda culé entrenará en algún momento a esta plantilla, pero parece que sus pretensiones son demasiado grandes por ahora y ahora hay otro nombre en la cabeza del presidente culé: Hansi Flick.

El hasta ahora entrenador del Bayern Múnich es el candidato número uno para el banquillo del Barça, según ha adelantado RAC1. Después de anunciar en el mes de abril que dejaría el club al final de la temporada, pocos días después aparecería la noticia de que tenía un acuerdo verbal para ser el próximo seleccionador de Alemania. Pero la realidad es que todavía no hay nada firmado y el entrenador es libre de elegir su futuro. La posibilidad de la entidad culé acaba de aparecer y la tendrá en cuenta.

Es más, el mismo Laporta, según apunta la información, ha hablado con Flick y el germano valora muy positivamente esta posibilidad. Esta llamada ha cambiado el plan de ruta que tenía previsto el técnico. Cabe recordar que llegó como interino para sustituir a Niko Kovac en el banquillo del Bayern y, esa misma temporada, levantó al equipo para conseguir un histórico 'sextete' en la temporada 2019/2020. A sus 56 años está haciendo historia.

Hansi Flick levanta la Champions League EFE

Antes, había sido ayudante de Joachim Löw, entrenador que también quedará libre después de que cierre su ciclo en la selección de Alemania después de la Eurocopa. Lo hizo durante nueve años en el ciclo más importante del fútbol germano en este siglo. El entrenador también dirigió en el pasado al Hoffenheim y el Red Bull Salzburgo, con lo que completa su historial en los banquillos. En cualquier caso, es el trabajo en el Bayern el que ha cambiado su trayectoria.

Metodología

La dirección deportiva de Laporta valora muy positivamente también su forma de trabajar. Durante esta etapa en el Bayern todo el mundo ha quedado impresionado de la intensidad de la que ha dotado al equipo, recordando al fútbol que siempre ha caracterizado a los equipos alemanes y que tan buen resultado tiene en la actualidad. También ponen en valor la implicación que demuestra a la hora de adaptarse a las necesidades de la entidad y la personalidad que mantiene ante los jugadores.

También hay que tener en cuenta la situación económica del club, que no permite hacer grandes movimientos. La salida de Koeman tendrá un coste al ser despido y Flick tiene un caché después de lo que ha conseguido en el Bayern. El técnico alemán no vendrá para entrenar gratis y Laporta tendrá que rascarse el bolsillo si quiere convencerle. La oferta de Alemania es el sueño de cualquier entrenador del país y no se rechaza a la ligera. En cualquier caso, 'El Jan' ya tiene en el rabillo de su ojo el entrenador que quiere.

