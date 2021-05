El PSG presenta su nueva camiseta 2021/2022: mensaje por Mbappé, desaparece Nike...

Kylian Mbappé ha sido la figura escogida para presentar la que será la nueva camiseta del PSG para la próxima temporada. El delantero francés, a través de una representación virtual, es el protagonista absoluto en la campaña llevada a cabo Jordan para anunciar la que será la equipación local del equipo del Parque de los Príncipes para la temporada 2021/2022.

Que Mbappé sea el elegido es una clara declaración de intenciones del PSG en cuanto al futuro del delantero francés. No sería el primer futbolista que presenta una camiseta que luego no acaba vistiendo por cambiar de aires en verano, pero el club galo ha dejado claras, hasta ahora, su intención de retener al '7' pese a todavía no haber renovado su contrato que expira prácticamente en un año.

Mensaje al Real Madrid, que es el principal candidato para fichar a Mbappé si este sale de París en verano. El culebrón sigue y ahora todos los aficionados del PSG se preguntan si verán a su estrella vistiendo la nueva camiseta cuando acabe el verano.





Como cada temporada, la camiseta de local del Paris Saint-Germain conserva sus colores ancestrales, azul, blanco y rojo. Esta secuencia se traslada esta vez a las mangas y al cuello de la camiseta. Un diseño extraído de la riqueza de las camisetas históricas del club. Fiel al ADN del Paris Saint-Germain, "lleva una gran elegancia y estilo parisino", refleja el PSG en su página web:

"Siguiendo la tradición de esta colaboración pionera que une al Paris Saint-Germain y la marca Jordan desde hace cuatro años, los pantalones cortos de fútbol incorporan el famoso patrón de rombos y toda la colección combina la identidad del club con los códigos icónicos de la cultura callejera.

Al mismo tiempo, la flor de lis, uno de los símbolos históricos de la ciudad de París y del club, se muestra majestuosamente en la nueva colección.

Hoy, Paris Saint-Germain y Jordan Brand ofrecen una colección que rinde homenaje a la juventud, su diversidad, su eclecticismo y su energía. Esta colección incluye una línea completa de productos de entrenamiento y lifestyle para niños, mujeres y hombres, que incluyen un Air Jordan 7 y un Jordan MA2.

La nueva camiseta y la colección completa ya están disponibles a partir del 14 de mayo en PSG.FR y para los miembros de Nike. El acceso exclusivo también está disponible en las dos tiendas Paris Saint-Germain en París".

