Así es Dan Friedkin, el nuevo jefe de Mourinho en Roma: cine, aviones de guerra y 3.400 millones

La AS Roma no gana un título desde 2008 y camina dando bandazos por la Serie A y las competiciones europeas. El equipo italiano está peleando para poder tener presencia continental la próxima temporada, pero no lo tendrá fácil por el paso adelante que han dado otros equipos en Italia. La recuperación de Inter y Milan, la aparición del Atalanta, el infatigable Nápoles y la siempre tirana Juventus de Turín hacen que estos puestos se paguen caros.

El legado de Francesco Totti no ha sido suficiente para llenar de éxitos a este club de la capital italiana que vive más del pasado que del presente. La tradición que rodea los 'giallorrossi' con los tres 'Scudettos' que han conseguido en diferentes décadas y, sobre todo, las nueve Copas de Italia que hay en sus vitrinas no encuentra continuidad en los últimos diez años. De experiencias en Europa y de alguna liga peleada no se vive en Roma.

Esta temporada parecía que el equipo podía hacer algo importante en la Europa League, pero el Manchester United ha puesto imposible el pase a la final con el 6-2 de la ida. Salvo milagro, la Roma tendrá que sufrir para entrar en la segunda o, incluso, la tercera competición continental. Es el motivo por el que la entidad ha decidido dar un cambio de rumbo y desprenderse de Paulo Fonseca, el técnico que lideraba el vestuario.

José Mourinho, durante un partido de la Champions League REUTERS

Con el propósito de que repunte el club llegó Dan Friedkin el pasado verano y desde este pondrá su club en manos de José Mourinho para conseguirlo. Puso encima de la mesa 591 millones de euros para acabar con la etapa de James Pallotta y hacerse con el 86,6 por ciento de las acciones del club. Junto a su hijo, Ryan, se ha encomendado a la tarea de dar tardes de gloria a la afición romana. Un hombre un tanto peculiar que ha hecho su fortuna principalmente a través de la industria del automóvil.

El cine

Una de sus principales inversiones es Imperative Entretainment, una productora de cine que inició su andadura en 2014 y ya acumula varios éxitos cinematográficos. Desde Santa Mónica, California, se definen como "un innovador estudio de entretenimiento con un buen ojo para la narración audaz y poderosa que cautiva y entusiasma al público". Además de distribuir coches Toyota por Estados Unidos, también ha llevado su audaz capacidad para los negocios a su pasión por el cine.

'The Mule' (Mula), con Clint Eastwood, o 'All the Money in The World' (Todo el dinero del mundo), de Ridley Scott son dos de sus películas más conocidas en el mundo. Estas inversiones han tenido más éxito que sus anteriores intentos por hacerse con un equipo deportivo. Primero lo intentó en 2017 con los Houston Rockets, con los que se tuvo que conformar con el 'naming' de su estadio, el Toyota Center. Una situación similar se dio cuando fue a por el Dallas F. C. de la MLS.

El cartel de 'The Mule', la película de Clint Eastwood

También fueron los responsables de la distribución de 'Parasite', la gran triunfadora de los Oscar 2020, y ahora trabaja con Martin Scorsese en 'Killers of the Flower Moon', cuyo protagonista será Leonardo Di Caprio y cuyo rodaje ha comenzado en el mes de abril. Como buen aficionado al espectáculo, hacerse con los servicios de José Mourinho supone asegurar que las ruedas de prensa y los partidos tendrán bastante picante. Su producción en la Roma gana en importancia y la muestra es su subida en bolsa tras el anuncio.

40 aviones

La obsesión de Friedkin son los aviones, pero no solo los de transporte, si no también los de guerra. Esto lo heredó de su padre Kenny, que fue piloto e instructor durante la Segunda Guerra Mundial. Con su empresa organiza viajes como los 'Legendary Expeditions' que, según la página web, se tratan de "excursiones inigualables en áreas remotas y vírgenes de la magnífica Tanzania". Además, cuenta con una gran cadena de alojamientos alrededor del planeta con Auberge Resorts Collection.

Por ejemplo, tiene cuatro Supermarine Spitfire, aviones producidos en 1930, el llamado 'Horsemen Flight Team', un equipo acrobático de Mustang P-51 o, lo que es lo mismo, cazabombarderos de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Además, tiene en sus hangares modelos de F-86 Sabre, F6F, F8F, F4U-4 y Hawker Hurricane. Mourinho se puede ir a la guerra, literalmente, con este auténtico 'friki' de la aviación.

Los jugadores de la AS Roma, durante el partido de ida de semifinales de Europa League ante el Manchester United REUTERS

El mismo Friedkin es un piloto experto y es uno de los 10 calificados para poder hacer demostraciones junto a la Fuerza Aérea de EEUU. Es el fundador de la 'Air Force Heritage Flight Foundation' y su labor en el cine también se amplía al formar parte de la película de Christopher Nolan 'Dunkirk' (Dunkerque), donde pilotó uno de los helicópteros cámara con los que se rodaba la película.

La fortuna

Gulf States Toyota es la principal fuente de ingresos de Friedkin. Es la empresa que distribuye coches de la compañía japonesa por Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi y Oklahoma. A partir de sus negocios en el mundo de la automoción pudo dar el paso al de la restauración con los hoteles de lujo Auberge Resorts. El cine llegó después e incluso ha llegado a dirigir su propia película, 'Lyrebird'.

Gracias a estos negocios ha amasado una fortuna que, según Forbes, llega a los 4.100 millones de dólares, o lo que es lo mismo, unos 3.400 millones de euros. El Friedkin Group es una de las sociedades punteras de Estados Unidos y ahora quiere ampliar sus influencias con el fútbol. A otros como en su país le ha ido bastante bien en la Premier League como a Femway Sports Group, mientras en Italia la inversión del Suning Holdings Group, la sociedad que se hizo con el Inter de Milán, empieza a dar sus frutos.

