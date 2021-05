La AS Roma confirma el fichaje de José Mourinho para el próximo año

José Mourinho ya tiene nuevo destino para la temporada 2021/2022. La AS Roma ha confirmado su fichaje después de que este martes también haya hecho oficial la salida de su actual entrenador, Paulo Fonseca, al final de la campaña. El técnico portugués fue despedido hace un par de semanas del Tottenham Hotspur justo antes de jugar la que iba a ser una nueva final de la Carabao Cup, torneo que finalmente perdieron ante el Manchester City.

El luso ha aliviado el duro golpe que supuso su destitución después de llegar al Tottenham con la ambición de sustituir a Mauricio Pochettino. Mourinho, que tenía la aspiración de igualar el hito de su predecesor y hacer más grande al equipo londinense, recibía este importante revés. Ahora tendrá la oportunidad de redimirse en una entidad que ha cambiado de propietarios a comienzos de este año y que busca instalarse de nuevo entre la élite de la Serie A.

Mourinho no ha terminado demasiado bien con algunos jugadores en esta última experiencia, ya que en el vestuario se han abierto algunas grietas que no han gustado al técnico luso que llegó incluso a buscar un topo ante las temidas filtraciones. Según The Telegraph, el técnico consiguió marcharse "soltando verdades" delante de la plantilla y la dirección del club. Esas verdades pudieron no gustar a algunos futbolistas como a Gareth Bale, que cargó contra él.

L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Se calcula que Mourinho habría ganado ya más de 100 millones de euros con sus indemnizaciones de despido, todas ellas procedentes de los clubes de la Premier League. El equipo que más ha contribuido a hacer crecer su riqueza ha sido el Chelsea, que entre su primera y su segunda etapa le ha tenido quedar a Mourinho más de 40 millones, aunque cuando se marchó del Manchester United también se ha establecido una cantidad cercana a los 35 millones.

Vuelta a la Serie A

Mourinho regresa a la liga italiana después de conseguir éxitos con el Inter de Milán. Durante su estancia en el conjunto 'neroazzurri' levantó el famoso 'triplete' de Serie A, Copa de Italia y Champions League, la que levantó en el Santiago Bernabéu, estadio que después sería su casa cuando fichó por el Real Madrid. Ahora comienza un proyecto en la AS Roma, equipo que este año está en las semifinales de la Europa League donde encajaron en el partido de ida frente al United un contundente 6-2.

Comunicado

Mourinho ha pactado un contrato de tres años con los Giallorossi que se extenderá hasta el 30 de junio de 2024. Comenzará su nuevo rol antes de la campaña 2021/2022. "Estamos emocionados y encantados de dar la bienvenida a José Mourinho a la familia AS Roma", dijeron el presidente del club, Dan Friedkin, y el vicepresidente, Ryan Friedkin.

"Un gran campeón que ha ganado trofeos en todos los niveles, José aportará un tremendo liderazgo y experiencia a nuestro ambicioso proyecto. El nombramiento de José es un gran paso en la construcción de una cultura ganadora constante y a largo plazo en todo el club".

Mourinho, de 58 años, es uno de los entrenadores más exitosos en la historia del deporte, habiendo ganado 25 trofeos importantes en su carrera hasta la fecha. La lista de clubes que ha dirigido anteriormente incluye FC Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United y Tottenham Hotspur.

"Gracias a la familia Friedkin por elegirme para dirigir este gran club y ser parte de su visión”, dijo Mourinho. "Después de las reuniones con el propietario y Tiago Pinto, comprendí de inmediato el alcance de sus ambiciones para la AS Roma. Es la misma ambición e impulso que siempre me ha motivado y juntos queremos construir un proyecto ganador en los próximos años. La increíble pasión de la afición de la Roma me convenció de aceptar el trabajo y no veo la hora de empezar la próxima temporada. Mientras tanto, le deseo a Paulo Fonseca todo lo mejor y espero que los medios de comunicación aprecien que solo hablaré más a su debido tiempo. ¡Daje Roma!"

Mourinho es uno de los tres entrenadores hasta la fecha que ha ganado la UEFA Champions League con dos clubes diferentes, una hazaña que también ha repetido en la UEFA Europa League. Es tres veces ganador de la Premier League (con el Chelsea en 2005, 2006 y 2015), mientras que también ha ganado títulos de máxima categoría en Italia, España y Portugal.

"Cuando José estuvo disponible, inmediatamente aprovechamos la oportunidad de hablar con uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos", dijo Tiago Pinto, Gerente General de la Roma.

"Nos sorprendió el deseo de José de ganar y su pasión por el juego: no importa cuántos trofeos haya ganado, su enfoque principal siempre está en el próximo. Posee el conocimiento, la experiencia y el liderazgo para competir en todos los niveles. Sabemos que para construir un proyecto deportivo exitoso se necesita tiempo, paciencia y las personas adecuadas en las posiciones adecuadas. Estamos sumamente seguros de que José será el entrenador perfecto para nuestro proyecto, tanto para nuestro futuro inmediato como a largo plazo. Junto con la visión y la ambición de Dan y Ryan Friedkin, construiremos las bases de un nuevo AS Roma".

