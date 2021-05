Mourinho, ilusionado con su fichaje por la Roma: "No veo la hora de empezar"

José Mourinho se ha mostrado muy feliz por su nueva aventura en la AS Roma. El club italiano ha confirmado su fichaje para la próxima temporada después de hacer oficial la salida de Paulo Fonseca cuando acabe esta. El portugués afrontará su novena etapa en los banquillos en su octavo club del que será entrenador. Ha firmado por tres temporadas para intentar que el nuevo proyecto en el que se ha visto inmiscuido el conjunto romano tras el cambio de propiedad vaya a buen puerto.

"Agradezco a la familia Friedkin por elegirme para liderar este gran club y por hacerme parte de su visión. Después de hablar sobre los propietarios y Tiago Pinto, comprendí de inmediato cuán alta es la ambición de este club. Esta aspiración y este impulso son los mismos que siempre me han motivado y juntos queremos construir un camino ganador en los próximos años. La increíble pasión de la afición de la Roma me convenció de aceptar el puesto y no veo la hora de empezar la próxima temporada. Al mismo tiempo, deseo mucha suerte a Paulo Fonseca y pido a los medios que entiendan que solo haré declaraciones en su momento. ¡Daje Roma!", escribió en sus redes sociales.

El técnico portugués fue despedido hace un par de semanas del Tottenham Hotspur justo antes de jugar la que iba a ser una nueva final de la Carabao Cup, torneo que finalmente perdieron ante el Manchester City. Ahora tendrá la oportunidad de redimirse en una entidad que ha cambiado de propietarios a comienzos de este año y que busca instalarse de nuevo entre la élite de la Serie A, así como explica en su declaración Mourinho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Mourinho (@josemourinho)

Regresa a la liga italiana después de conseguir éxitos con el Inter de Milán. Durante su estancia en el conjunto 'neroazzurri' levantó el famoso 'triplete' de Serie A, Copa de Italia y Champions League, la que levantó en el Santiago Bernabéu. Ahora comienza un proyecto en la AS Roma, equipo que este año está en las semifinales de la Europa League donde encajaron en el partido de ida frente al United un contundente 6-2.

[Más información: La AS Roma confirma el fichaje de José Mourinho para el próximo año]