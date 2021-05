Mourinho, sin filtros: ¿Chelsea o Real Madrid?, 'grandes' que no entrenaría, Benzema...

Noticias relacionadas Las imágenes del deporte: Mourinho encuentra trabajo tras ser despedido del Tottenham

Jose Mourinho vuelve a vivir la vida alejado de los banquillos tras ser despedido del Tottenham. El portugués, que ya ha encontrado un nuevo trabajo, ha hablado en The Times. Además de hablar de su futuro inmediato, Mou habla trata otros temas como el enfrentamiento de dos de sus exequipos en las semifinales de la Champions League: Chelsea y Real Madrid.

La pregunta era clara: ¿con quién va Mourinho? Su respuesta fue la siguiente: "Tengo un gran respeto por los clubes donde he trabajado antes. Si uno de mis anteriores clubes juega, normalmente iré con ellos porque tengo conexiones con gente y con los aficionados. Si el Real Madrid jugara contra un equipo que no significa nada, ¿quién querría que ganara? El Real Madrid. ¿Pero qué pasa si juega contra el Chelsea, como en las semifinales de este año? Iría con mis amigos".

Y añadió: "¿Está la misma gente que cuando estuve yo? ¿El mismo presidente? ¿El mismo propietario? Si algún día tuviera que ir a Italia a entrenar a un rival del Inter, no me lo pensaría dos veces. Tengo esa manera profesional de mirar las cosas y me siento bien".

Además, dio respuesta a cuál es su liga preferida y dejó casi claro dónde no entrenaría: "Inglaterra es especial para el fútbol, ahí estuvo mi atracción inicial. Y también quise estar en el fútbol italiano y en el español. Pude ir en su momento, pero en Alemania o Francia, sabes que irás al club A (Bayern) o al club B (PSG), y sabes que tu destino estará escrito de forma inmediata. Inglaterra es competición al máximo nivel, hay mucha presión y yo quiero eso. Me niego a ir a un país donde la presión no existe... ¡Me niego!".

Kane como Benzema

Por último, también habló de los grandes delanteros a los que ha entrenado y deja en muy buen lugar a Benzema: "El modo en que está jugando Harry Kane ahora, haciendo los movimientos que hace... ¿Cuándo tuve un delantero que hacía esas cosas? ¡Benzema! Porque Drogba no era eso, Ibrahimovic no era eso, Lukaku no era eso".

