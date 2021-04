En-Nesyri da la victoria al Sevilla ante el Levante y mete presión a Real Madrid, Atlético y Barça

Victoria importante del Sevilla en el Ciudad de Valencia. Este es el décimo triunfo a domicilio del conjunto hispalense, que a falta de lo que hagan Real Madrid, Barcelona y Atlético en esta jornada, se colocan con 67 puntos. En-Nesyri fue el encargado de marcar un gol que vale tres puntos ante el Levante. [Narración y estadísticas: Levante 0-1 Sevilla]

Julen Lopetegui presentó el mismo once que derrotó la pasada jornada a la Real Sociedad y sus jugadores no le defraudaron en un encuentro en el que supieron superar a un correoso Levante que vendió caros los tres puntos en juego.



El Sevilla trató de imprimir mucho dinamismo al partido desde el inicio y a los ocho minutos pudo inaugurar el marcador Joan Jordan con un zapatazo desde la frontal del área que Cárdenas tocó lo justo con una mano para despejar el balón al travesaño.



El Levante se mostró muy firme en defensa con un Malsa excelso en la recuperación, aunque no pudo conectar ningún contragolpe que pusiera en apuros al meta Bono, que apenas intervino en la primera mitad.



El Sevilla dominó y buscó con más ahínco que su rival el gol, pero no encontró la forma de sorprender al cuadro levantinista, que se mostró muy firme en las inmediaciones de su área.



En la segunda mitad, el Sevilla le metió una marcha más al partido y muy pronto se puso por delante tras un balón recuperado en la medular por Suso, que puso un balón al espacio a En Nasyri y éste se deshizo primero del meta Cárdenas en su salida y posteriormente de un defensa para marcar el primer gol del encuentro.



Reaccionó de inmediato Paco López dando entrada al terreno de juego a José Luis Morales y a Rochina buscando un mayor protagonismo ofensivo. Sin embargo, el Sevilla contrarrestó bien las salidas del cuadro local sin renunciar al ataque en busca de un segundo gol que sentenciara el choque.



El Levante no pudo firmar un disparo entre los tres palos ante un Sevilla muy sólido que no afloja en la lucha por el título en esta recta final del campeonato tras sumar su cuarto triunfo consecutivo.

Levante 0-1 Sevilla

Levante: Cardenas, Son, Vezo, Rober Pier (Sergio León, 73'), Duarte, Toño, De Frutos (Doukoure, 73'), Malsa, Bardhi (Rochina, 59'), Melero (Morales, 59') y Dani Gómez (Roger, 85').

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé (Gudelj, 86'), Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán; Suso (Rakitic, 75'), Ocampos (Munir, 89'); En Nesyri (De Jong, 86') y Papu Gómez (Óscar, 86').

Goles: 0-1, 53' En Nesyri.

Árbitro: Pizarro Gómez (C. Madrileño). Amonestó por el Levante a Bardhi, Melero, Rochina y Doukoure, y por el Sevilla a Acuña.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de La Liga disputado en el estadio Ciudad de València (Valencia, España) sin espectadores