Bilbao estalla tras el "no" de la UEFA para ser sede de la Eurocopa: "Está en los servicios jurídicos"

Bilbao ya sabe que no será sede de la Eurocopa 2021. La organización ha recibido la comunicación oficial de la UEFA por la que no se aprueba la celebración de los correspondientes partidos de la competición. Una decisión que ya se venía tanteando en las últimas semanas por el conflicto del aforo y la situación sanitaria de la ciudad vasca. La UEFA siempre primó que accediera el máximo público posible y los condicionantes que dieron en la organización vasca no terminaron de convencer.

Sevilla, y concretamente La Cartuja, es la que gana posiciones como posible sede en España. Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ya dejó entrever que las instalaciones del estadio eran lo suficientemente buenas como para albergar los encuentros de España y más selecciones en la Eurocopa que se disputará este verano. Tras esta decisión de la UEFA, La Cartuja se postula como clara favorita a 'recoger' la sede libre en el territorio nacional.

La decisión no ha gustado en absoluto a los organizadores vascos, que por medio de una nota oficial apoyada tanto por el Ayuntamiento como por la diputación y el Gobierno autonómico han cargado contra la UEFA y la RFEF presidida por Luis Rubiales, a quienes acusa de buscar excusas para cambiar la sede y eliminar a Bilbao.

Estadio de San Mamés Reuters

"No vamos a permitir que se juegue con Bilbao y con las instituciones vascas", han subrayado en esta nota en la que confirman que la UEFA ha rechazado que se celebren partidos de la Eurocopa en San Mamés. "No vamos a permitir que queden dudas sobre los criterios que se han tomado siempre en este proyecto de más de seis años en los que ha primado el estilo vasco de hacer las cosas: la seriedad, la coherencia, la profesionalidad y la responsabilidad".

La organización de Bilbao defiende que la situación por la Covid-19 sigue siendo preocupante y que, al igual que el año pasado se aplazó la Eurocopa, en esta ocasión también se tienen que tener en cuenta criterios sanitarios y seguros. "Somos serios", han subrayado. "El evento estaba preparado y, de hecho, hasta la semana pasada se ha seguido avanzando en materias como la seguridad", esgrimen en el comunicado. "No hemos encontrado ni una sola razón, ni deportiva, social o económica, y mucho menos relacionada con la salud pública y con el control y las medidas para evitar la propagación del coronavirus, en ninguna de las comunicaciones de la UEFA".

Conflicto judicial

De forma indirecta, desde las instituciones vascas se señala a Luis Rubiales de "defender otra sede y otros intereses" a espaldas de los organizadores de Bilbao: "No hemos aceptado ni aceptaremos amenazas, ni agravios, ni menosprecios y, mucho menos, saltarse las normas".

Ante la falta de explicaciones, desde las instituciones vascas se señala la vía judicial. "Estimamos, por tanto, que no se nos da una explicación convincente. No la hay. La UEFA lo sabe bien y por ese motivo ha intentado todos estos días que evitemos ir a un litigio contra dicha Institución". El asunto está en manos de los "servicios jurídicos" para evaluar el "resarcimiento de los importes invertidos" que superan los 1,2 millones de euros, a los que habría que sumar daños y perjuicios.

Concluye el comunicado: "Pedimos responsabilidades. Queda clara que la decisión unilateral de la UEFA y la actitud de la RFEF actual - a la que nunca le gustó Bilbao como sede de la Euro2020- no son compartidas por las Instituciones Vascas organizadoras del evento en San Mames".

