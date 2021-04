9 de 9

Antes del partido, los jugadores del Athletic se encontraron a su salida del hotel con un grupo de mariachis que fueron contratados por hinchas de la Real Sociedad. Los músicos tocaron, entre otras canciones, 'Llorar y llorar', costando alrededor de 300 euros sus servicios.

Tras el partido le preguntaron por esta escena a Imanol Alguacil, entrenador de la Real, que mostró su desaprobación: "Me parece muy feo, y esa no es la afición de la Real Sociedad. Esa es una minoría, la afición de la Real Sociedad no es esa y el Athletic no se merecía eso. En ese sentido ya he dicho una vez más que el comportamiento del Athletic ha sido ejemplar tanto después como hoy. Lo de los mariachis no me parece nada bien y quiero que quede claro".