El Barça, a dos días de El Clásico: las opciones de Piqué, sin Griezmann y la visita de Laporta

El Barcelona se ejercitó este jueves con la cabeza puesta en El Clásico del sábado que se jugará en Valdebebas (21:00 horas). El Real Madrid, tras ganar al Liverpool, espera en su casa a un conjunto azulgrana más descansado y con alguna que otra novedad en el equipo. La principal es el regreso de Gerard Piqué al trabajo con el grupo, lo que aumenta sus opciones de poder estar en el partido.

Se trata del último intento de Piqué para llegar a El Clásico. Su rodilla derecha está siendo un problema esta temporada y pone en serio peligro su disponibilidad para Ronald Koeman de cara al partido más importante de Liga, junto al del Atleti, del Barça. Los últimos tres días se ha entrenado en solitario y este jueves ha aumentado la intensidad para comprobar cómo responde su articulación.

El Barça se queda sin tiempo con Piqué, al que solo le queda la sesión del viernes para confirmar o descartar su participación. No hay demasiado optimismo, aunque todavía queda una última valoración junto a los técnicos y los médicos para tomar una decisión final. Lo que está claro que Koeman no volverá a formar como hiciera con Piqué en la ida de la Champions ante el PSG. Más aún cuando el día 17 se juega la final de Copa.

Koeman no quiere arriesgarse a que un Piqué que no esté al cien por cien pueda condicionar su defensa en un momento tan crucial de la temporada. Al menos, de confirmarse su baja, tampoco contará con grandes ausencias más allá de las conocidas de Ansu Fati y Coutinho.

No será baja Antoine Griezmann pese a que este jueves no se entrenó con el Barça. El delantero francés no estuvo en la sesión, pero su ausencia no se debió a problemas físicos sino a motivos personales. Lo esperado es que mañana se reincorpore y, por tanto, pueda estar sin problemas en El Clásico.

Visita de Laporta

La otra noticia en la Ciudad Deportiva del Barça estuvo en la visita de Joan Laporta al equipo. El presidente azulgrana acudió a Sant Joan Despí para hacerse una PCR antes de su viaje a Madrid y aprovechó para saludar y animar a los futbolistas de cara a la cita crucial. En su desplazamiento a la capital le acompañarán varios directivos: Rafa Yuste, Maria Elena Fort, Juli Giu y el responsable del área de baloncesto, Josep Cubells.

