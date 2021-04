6 de 10

“No me lo creo, tío. No me lo creo”. Las primeras palabras de Jorge Martín al llegar al parque cerrado del circuito qatarí de Losail son la reacción a una gesta impresionante. El español, debutante en MotoGP esta temporada en las filas del equipo Pramac Ducati, sólo ha necesitado dos citas para conseguir su primera pole en la categoría reina tras rebajar hasta en tres ocasiones el mejor crono en unas condiciones de pista complicadas debido a una molesta tormenta de arena.