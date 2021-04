Otro 'show' de Neymar: expulsión, enfado monumental y lío en el túnel de vestuarios

El PSG continúa protagonizando una auténtica montaña rusa esta temporada. Clasificado para los cuartos de final de la Champions League, ronda en la que se enfrenta al Bayer Múnich por un billete para la semifinal, el equipo parisino ha vuelto a caer en la Ligue-1.

Un gol de Jonathan David en el minuto 20 del partido le sirvió al Lille para dejar al Paris Saint-Germain compuesto y sin victoria. Sin victoria y sin liderato, ya que el Lille es el nuevo líder de la liga francesa después de su triunfo. Se queda así con 66 puntos por los 63 de los de Mauricio Pochettino.

Aunque la noticia del partido ha estado más que en la derrota, en el último lío que ha montado Neymar Júnior. El extremo brasileño no acabó el partido sobre el terreno de juego. Y no por una nueva lesión o por un cambio, sino porque vio la tarjeta roja en el minuto 90.

Neymar, en el momento de ver la tarjeta roja Reuters

El internacional canarinho se enfrentó a Tiago Djalo y ambos acabaron siendo expulsados. Pero lo peor estaba por llegar. Camino al túnel de vestuarios se vio la peor cara de Neymar, quien mientras seguía discutiendo con su rival, fue a por él y tuvo que ser separado y controlado por los trabajadores del PSG.

Neymar y Tiago Djalo, tras ser expulsados Reuters

Precisamente, Neymar había visto la roja por una agresión a Djalo. El defensa del Lille intentó retener el esférico para proteger ese 0-1 que se estaban llevando del Parque de los Príncipes, pero el ex del Barcelona perdió los nervios y golpeó a Djalo. Así comenzó una tangana que se saldó con las dos rojas.

Posible sanción

Todavía no se conoce qué pasará con uno y otro, pero se espera que la Ligue-1 sancione el lamentable 'show'. No es la primera vez que se ve a Neymar en una situación así y todo apunta a que tampoco será la última. Un futbolista que apunta a renovar con el PSG, aunque todavía no se ha hecho oficial el acuerdo entre las partes.

Todo ello después de que en los últimos años se haya especulado con un posible regreso del brasileño al Camp Nou. Esto parece haber quedado en el pasado y Neymar ya ha demostrado públicamente que su deseo e intención es continuar muchos más años vistiendo la elástica del PSG. Según publicó un medio de Catar afín a los dueños del club, el extremo firmará hasta el año 2026.

