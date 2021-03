Un sueño histórico: el Granada elimina al Molde y alcanza los cuartos de la Europa League

Derrota histórica del Granada ante el Molde. El equipo de Diego Martínez hizo valer el resultado de la ida y consiguió su billete a cuartos de final de la Europa League. Será la primera vez que el conjunto andaluz, que debutaba esta temporada en competición europea, llegue a tal eliminatoria. [Narración y estadísticas: Molde 2-1 Granada]

El equipo de Los Cármenes puso pie y medio ya en la ida gracias a su 2-0. Un resultado que martirizó a un Molde que buscó la remontada, pero que no tuvo la chispa necesaria en ataque. Y eso que la noche empezó muy movida. Primero avisaba el Granada con Kenedy, replicaba el Molde a la contra y Andersen la mandaba a la grada en una ocasión clamorosa.

Ese ritmo no convenía al conjunto español, que rápidamente consiguió echar el freno al encuentro. Porque el césped pasó de estar repleto de carreras a sufrir un trote mucho más lento donde las ocasiones no terminaban de concretarse. Había intenciones y muchas ganas, pero no acierto suficiente como para generar espacios. Pasados 20 minutos, el Granada vivía con comodidad mientras el reloj seguía corriendo.

Final | #MoldeGranada



Érase una vez un equipo humilde y con una fe inquebrantable que sumando un partido y después otro y otro y otro y otro... se convirtió por derecho propio en uno de los MEJORES 8 EQUIPOS DE LA @EuropaLeague



¡EL INCREÍBLE GRANADA 🔴⚪️ ESTÁ EN CUARTOS!#UEL pic.twitter.com/xcMhdLYCtS — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) March 18, 2021

Sin embargo, las llegadas esporádicas del Molde acabarían teniendo resultado. Un centro al segundo palo llegó a los pies de Vallejo, que en un intento de despeje se metió el balón en propia meta para abrir el marcador. El 1-0 llegaba de la peor manera posible y apretaba la eliminatoria. Uno más suponía la prórroga. Todavía quedaban comodines. El Molde pudo aumentar la diferencia y Kenedy también tuvo una ocasión para sentenciar, pero la eliminatoria se decidiría en los segundos 45 minutos.

Soldado y la historia

El Granada no quería bajar la guardia. Se la estaba jugando. Un empate podía suponer el más mínimo tropiezo y la eliminación de la Europa League. Despertar de un sueño para entrar en una pesadilla. Pero ahí apareció Roberto Soldado para acabar con cualquier opción del rival.

Minuto 72, el Molde buscando ese tanto y el Granada aceptando que en cualquier contraataque podía llegar el premio. Centro al área, Roberto Soldado se hizo hueco y a quemarropa reventó el esférico de un testarazo. Iba dentro, imparable. Golazo, celebración por todo lo alto y el equipo local ya necesitaba tres goles para pasar a la siguiente ronda. Con esas, ni un penalti tonto en el tiempo extra trasnformado por Hestad sirvió. El 2-1 era insuficiente y el Granada celebró la mejor derrota de su historia.

Molde 2-1 Granada

Molde: Linde; Pedersen, Bjonbax, Gregersen (Sinyan, 46'), Risa (Haugen, 78'); Aursnes, Breivik (Hussain, 82'), Eikrem; Hestad, Andersen (Knudtzon, m.78), Sigurdarsson (Fofana, 63').

Granada: Rui Silva; Vallejo (Nehuén, 83'), Domingos Duarte, Germán, Víctor Díaz; Gonalons (Yan Eteki, 78'), Yangel Herrera, Montoro (Machís, 83'); Kenedy, Antonio Puertas, Jorge Molina (Soldado, 64').

Goles: 1-0, 29' Vallejo, en propia meta. 1-1, 72' Soldado. 2-1, 90' Hestad (p.).

Árbitro: Srdan Jovanovic (Serbia). Mostró cartulina al local Risa (62') y al visitante Víctor Díaz (7').

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa disputado a puerta cerrada en el Estadio Puskas Arena de Budapest, la capital húngara.