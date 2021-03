Roures niega haber avalado a Laporta: fue una "colaboración" para evitar la repetición de elecciones

Jaume Roures niega por completo haber avalado a título personal a Joan Laporta para alcanzar la presidencia del FC Barcelona. El dirigente catalán necesitaba casi 125 millones de euros de aval, que tenía que presentar para que fueran validados, antes de proclamarse oficialmente nuevo máximo mandatario del conjunto azulgrana. Y, tras numerosos problemas, logró llegar a esa cifra horas antes de que finalizara el plazo. El nombre de Roures apareció en como una figura clave, pero el empresario y socio fundador de Mediapro ha explicado lo sucedido.

El líder de la compañía audiovisual, y también dueño de la sociedad vinculada a su persona, Orpheus Media SL, ha negado en un comunicado esa aportación que, según Expansión, era de 30 millones de euros y por medio de esta última empresa. Roures subraya que no ha "prestado ningún aval personal" y que no ha abonado ninguna cantidad "a nadie", sino que se trata de una colaboración puntual para evitar una repetición de elecciones en el Barcelona.

El procedimiento que ha seguido Jaume Roures por medio de Orpheus Media SL es haber garantizado al Banco Sabadell una "póliza concedida" a los miembros de la Junta de Laporta y que tiene vigencia de solo unos meses. No es un préstamo ni una donación, ha defendido el empresario, sino una "colaboración" que se acometió para alcanzar el aval requerido y "evitar la repetición de elecciones en el Barcelona".

Assumeixo la responsabilitat de presidir el millor Club del món. Gràcies a totes i tots els que ens vau acompanyar ahir, i a tothom que ha treballat incansablement pel repte més gran de les nostres vides. Tenia ganes de tornar-vos a veure!Comencem! Visca el Barça! pic.twitter.com/VSvS0kmoIv — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 18, 2021

Además, Roures ha desmentido que esa ayuda tenga cualquier relación con Mediapro y, además, ha incidido en que en ningún momento se ha buscado controlar el club o su Junta Directiva, sino que se tenía como objetivo salvar la investidura de Laporta y reducir los perjuicios a los socios de la entidad blaugrana.

Comunicado íntegro

"No he prestado ningún aval personal ni he abonado a nadie ninguna cantidad.



Una sociedad vinculada personalmente a mí, Orpheus Media, SL, y que está totalmente al margen de Mediapro, ha garantizado a Banco de Sabadell SA una póliza concedida a los miembros de la junta directiva del FCB. Dicha garantía solo tiene vigencia durante unos meses. No se trata, por tanto, de préstamo o donación de ninguna clase.



Orpheus Media, SL no ha pretendido ni pedido contraprestación alguna a los miembros de la Junta directiva del FCB, excepto el reembolso del coste económico de la garantía al acabar la vigencia de la misma. No se trata por tanto de ninguna operación comercial ni de obtener ningún tipo de control sobre el club o participación en su junta.



Esta colaboración se hizo para complementar el importe del aval exigido por la LFP y con el único fin de evitar la repetición de las elecciones al FCB. La repetición electoral habría sido muy perjudicial para el FCB y en definitiva para el conjunto de socios del FCB pues habría sumido al club en una crisis de proporciones difíciles de calibrar. Con la presentación del aval se da cumplimiento al resultado de las elecciones, máxima expresión de los socios del FCB que democráticamente han elegido a su presidente y su junta directiva".

