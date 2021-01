Clemente: "Queremos una selección vasca, pero no dejaremos de veranear en Marbella"

La selección vasca sigue su camino en busca de la oficialidad. Pedro Sánchez pactó con el PNV en su investidura abordar este asunto y las negociaciones estarían más cerca que nunca de llegar a producirse. El lehendakari Iñigo Urkullu busca una reunión con el presidente del Gobierno para que Euskadi pueda tener su propio equipo oficial y pueda jugar en competición incluso contra la selección española. Eso sí, desde la FIFA y la UEFA hay muchas trabas que se deberían resolver primero.

El seleccionador vasco actualmente es Javier Clemente, extécnico del combinado nacional y uno de los principales valedores de la apuesta vasca por hacer su selección oficial. El entrenador de Euskadi ha hablado en el programa A Diario de Radio MARCA y ha vuelto a referirse al tema, mostrándose a favor como siempre.

Clemente mostró cuál es la perspectiva vasca: "Nosotros nos consideramos que somos un país no independiente, pero queremos tener nuestra propia selección que nos represente. Nosotros pensamos que debe ser así y vosotros no, no hay más".

Sobre el hecho de haber entrenado a la selección española y ahora buscar la 'independencia' de la vasca, cree que es algo natural como el pensamiento de la gente de Euskadi: "Lo que está claro es que nuestra gente y nuestros deportistas quieren una Selección de Euskadi. Si jugamos al fútbol con nuestra selección no vamos a dejar de veranear en Marbella".

Y añadió: "No nos vamos a independizar y decir 'a la mierda todo', pero queremos que nuestras costumbres prevalezcan como la sanidad o jugar al fútbol con nuestra selección".

'Palo' a Ayuso

Pasando a la política, comparó el País Vasco con lo que hace Isabel Díaz Ayuso en Madrid: "En Madrid, Ayuso hace lo que le da la gana, habla de los madrileños y va en contra de todo Dios y no pasa nada. Pues a los vascos les gusta lo que quieren para ellos".

Y se mostró cómo sería como político: "Si fuera lehendakari o alcalde me dejaría de siglas o de partidos e intentaría que la gente, fuera del partido que fuera, viviera bien".

