Nadal, contra las quejas de los tenistas: "Mucha gente está muriendo, está pasando en mi país"

Rafa Nadal sigue cumpliendo con su encierro en Australia y está a punto de arrancar la temporada con la disputa de la ATP Cup, a la que seguirá el Open de Australia. El tenista español, que recientemente regañó a Djokovic, ha hablado desde su habitación con la cadena CNN y lo ha hecho sobre la actualidad del tenis y su dilatada trayectoria como, por ejemplo, su rivalidad con Roger Federer.

Nadal se sinceró ante las quejas que está habiendo por las cuarentenas de los tenistas en Melbourne y Adelaida: "Lo siento mucho por todos ellos, pero cuando llegamos aquí, sabíamos que las medidas iban a ser estrictas porque sabíamos que al país le está yendo muy bien con la pandemia. Es normal quejarse", dijo.

Y añadió: "Pero por otro lado ves cuántos están muriendo en el mundo. Ves cuántos están perdiendo a su padre, a su mamá, sin tener la oportunidad de despedirse. Es algo real, no filosófico, eso es la vida real. Eso es lo que está pasando en mi país. Personas cercanas a mí están sufriendo esta situación". Nadal aseguró que son "unos privilegiados hoy en día" por seguir disfrutando de su trabajo tal y como están las cosas.

It was a pleasure talking to you Christiane. Thanks for your time https://t.co/uYlJjnzVlV — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 26, 2021

Volvió a ser preguntado por los mensajes que dan los tenistas estos días: "Como personas públicas tenemos responsabilidad. Tenemos que dar un ejemplo positivo para la gente, mandar un buen mensaje al mundo, sobre todo a los jóvenes. Tienes que pensar lo que dices porque mucha gente tiene los ojos puestos encima".

Hablando ya sobre su carrera, se refirió a la lucha por ser el mejor de la historia: "He llegado más lejos de lo que soñaba, pero claro que me gustaría ganar un Grand Slam más, y ser el tenista que más ha ganado en la historia al final de mi carrera, pero sé que esa no va a ser la clave de mi felicidad en el futuro. Para mí no es una presión extra. Si pasa, bien, fantástico, si no, no seré más infeliz".

Grandes rivalidades

En cuanto a su rivalidad con Federer, solo tuvo buenas palabras: "Ha sido una rivalidad positiva. Siempre he tenido una relación buena con la mayoría de mis rivales en el circuito. Eso es lo que siento, es la verdad. Con Novak, Roger siempre me he llevado bien. Hemos hecho cosas bonitas e importantes para nuestro deporte. Y tenísticamente, nos hemos empujado a ser mejores. Cuando tienes delante de ti a alguien que lo hace mejor que tú, te dice el camino que debes seguir para mejorar. Y eso es lo que pasó con Roger y después con Djokovic. Disfruto el desafío de intentar ser muy competitivo contra todos", explicó.

