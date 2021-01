Los mensajes de Trippier con las apuestas, al descubierto: "Métele si quieres, tío"

Kieran Trippier está en un lío por incumplir las normas sobre las apuestas en Inglaterra. En verano de 2019 cambió el Tottenham Hotspur por el Atlético de Madrid y, antes de que se hiciera oficial, animó a un amigo a través de WhatsApp para que apostara a que firmaría por el conjunto rojiblanco. Es lo que desvela The Telegraph, que aporta nuevo detalles del caso, como la conversación entre el defensa y su amigo.

El diario inglés ha desvelado los chats que tiene en su poder la FA (Federación inglesa) y que corresponden a Trippier y su amigo. "¿Debería apostar a que acabas yendo allí (al Atlético?", le pregunta al lateral inglés. "Puedes hacerlo, tío", le responde el propio Trippier. Su amigo le insistió: "100% Tripps?". Y Trippier le respondió lo siguiente: "Si, tío. No me culpes si algo sale mal, pero no debería. Métele si quieres, tío".

La FA sancionó a Trippier, pero la FIFA le concedió la cautelar mientras continúa la investigación. Según la Federación, que tiene en posesión un dossier de 46 páginas con los detalles del caso, Trippier conocía las apuestas y no hizo nada para detenerlas.

Jordi Alba ante Trippier, en el Atlético de Madrid - Barcelona de La Liga Reuters

"Había una sospecha bastante fuerte sobre que MB (amigo de Trippier) apostaría a favor del traspaso. No podemos aceptar que esos mensajes fueran entendidos por KT (Kieran Trippier) como 'una broma'. No hay nada en ninguno de los mensajes que se pueda considerar una broma. El motivo del mensaje es bastante claro. MB pidió una confirmación sobre si debería apostar fuerte por el traspaso de KT y KT le dio esa confirmación. En estas circunstancias no tenemos otra opción que concluir que KT sabía que MB apostaría por el traspaso", defiende la FA.

The Telegraph también enseña otro chat de Trippier con un amigo distinto que le dijo que había hecho una apuesta de 20 libras a que fichaba por el Atlético con una cuota de 6 a 1. Además, apostaría otras 42 libras y otras 50 cuando la cuota era de 7 a 2. Además, como añade el diario inglés, Trippier le confirmaría días antes de cerrarse su fichaje que todo estaba a punto y su amugo hizo varias apuestas, entre ellas una de 300 libras.

La cautelar

El pasado 23 de diciembre, la FA suspendió diez semanas a Trippier, además de imponerle una multa de 70.000 libras, por "mala conducta en relación con las Reglas de Apuestas" del organismo inglés; es decir, hasta el 3 de marzo, sin jugar ni entrenar con el conjunto rojiblanco. No se perdía ningún duelo con su selección, porque no hay fechas FIFA hasta el próximo mes de marzo, pero sí 14 con el Atlético. El club rojiblanco recurrió ante la FIFA y pidió las medidas cautelares que fueron concedidas.

