Guardiola responde a Cañizares y al "gran Alfonso" sobre el grupo de WhatsApp de Barcelona 92

Pep Guardiola y una charla sobre fútbol. Esa es la propuesta del documental Tócala otra vez, Pep que emitió Movistar+ esta pasada noche de Reyes. El técnico catalán da sus claves a través del paso de los años de su carrera futbolística, aunque también hay hueco para otros asuntos alejados del césped. Su posicionamiento político, a favor del independentismo, le ha generado críticas por su paso por la Selección.

Lo que dice Guardiola del indepentismo catalán y las respuestas a él suelen dar de qué hablar. Es lo que ocurrió en los últimos años, por ejemplo, con las críticas de exfutbolistas con pasado en el combinado nacional como Santiago Cañizares o Alfonso Pérez. Ellos son algunos de los que han cargado siempre contra Pep y su discurso independentista por su pasado en la selección española.

Cañizares hablaba hace un tiempo de la ausencia de Guardiola en el grupo de WhatsApp del grupo que conformó el equipo de Barcelona 92. "Estamos todos menos uno: Guardiola. Probablemente porque es el tipo más famoso ahora mismo y entiendo que no está para chorradas", dijo el exguardameta en un directo de Twitter junto a Mister Chip. Aquello levantó polémica.

"Hay millones de tipos de fútbol y todos pueden ser muy atractivos. No solo hay una manera de jugar..." @PepTeam, en #TócalaOtraVezPep. pic.twitter.com/Jyjamfj6Fu — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 5, 2021

Guardiola ha hablado sobre su pasado en la Selección en el documental de Movistar+: "Amo a Cataluña, mi país, pero tengo un cariño inmenso a España y guardo un recuerdo increíble de aquellos años". Y, además, se acuerda de sus dos excompañeros antes citados a los que lanza una pulla: "Aunque el gran Alfonso y Cañizares, compañeros en aquella época, ahora sean muy críticos porque yo jugase en la selección [...] me lo pasé muy bien y traté de dar lo mejor para el equipo", explicó.

Hasta habla de su comentada ausencia en el grupo de WhatsApp de aquella Selección y aporta un argumento totalmente diferente al que dio Cañizares en su día: "En Barcelona 92 formamos un grupo increíble que sé que se reúne por WhatsApp pero como yo no he estado nunca... Cañizares, lo siento, pero no me has invitado tú, no es que yo no quiera estar, me he enterado ahora".

Guardiola también habló de su etapa en el Barcelona con Johan Cruyff a los mandos y dio varias de las claves que le definen actualmente como entrenador tras haberlo ganado todo y pasar más de una década dirigiendo a clubes de la élite europea.

