Pep Guardiola ha respondido a Cañizares, que hace unos meses dijo que el técnico catalán no quería estar en el grupo de WhatsApp del equipo de Barcelona 92:

"En Barcelona 92 formamos un grupo increíble que sé que se reúne por WhatsApp pero como yo no he estado nunca... Cañizares, lo siento, pero no me has invitado tú, no es que yo no quiera estar, me he enterado ahora"