Laia Sanz aprieta en el Dakar: "Voy con más ritmo y con más confianza"

La española Laia Sanz (GasGas) declaró este martes, tras la disputa de la tercera etapa del Dakar, que ya ha encontrado el ritmo que echó en falta el primer día y que ahora va "con más ritmo y con más confianza en los sitios rápidos".

"Ahora es cuando me hubiera gustado disputar la primera etapa, que era difícil de navegación, porque lo hubiera hecho mucho mejor. Voy con más ritmo y con más confianza en los sitios rápidos", afirma en una comunicado que difunde su equipo.

"El primer día se me acumulaba el trabajo. Me faltaba rodaje y me costaba encontrar el equilibrio entre leer el 'roadbook' (libro de ruta) e ir deprisa. Ahora lo llevo mucho mejor, aunque quizá no lo parezca porque la posición no lo refleja", agrega Sanz, que este martes fue vigésima sexta en la etapa y ocupa el vigésimo noveno puesto en la general de motos.

Laia Sanz en el Rally Dakar 2021 EFE

"Por ejemplo, hoy he ido bien, pero es que hay un nivel increíble en las motos. Miras los tiempos y estoy a tres minutos del Top 20. Otros años, si alguno de los candidatos a la victoria se perdía, hacía el 12 o el 15. ¡Ahora están haciendo el 30!", exclama Laia Sanz.

La catalana explica que la clasificación es anecdótica y que lo más importante es que está rodando al ritmo de los pilotos con los que tendrá que jugarse un puesto entre los 15 o 20 primeros, si consigue finalizar su undécima participación consecutiva en el Rally Dakar.

"Los tiempos son buenos, aunque en la clasificación no se aprecie, pero hay que tener en cuenta que todo el mundo está en carrera aún y que se está yendo gas a fondo; la media de hoy era muy elevada, de 120 km/h. Yo tengo que ir haciéndolo igual cada día y seguro que, si no cometo fallos, iré mejorando", comenta.

