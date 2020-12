Arthur Melo atiza a Messi y al Barcelona: "Cristiano es más accesible"

Arthur Melo pudo tomarse su revancha personal contra el Barcelona en Champions. La victoria del equipo bianconero en el Camp Nou dio para varios análisis postpartido y uno de ellos tenía que ver con Arthur y si hizo bien el club azulgrana en vender al brasileño el pasado verano. Ahora, el propio futbolista ha hablado en el podcast Gringolanda.

Arthur habla de su llegada a la Juventus. "No fue fácil sumergirse en otro mundo con un estilo de juego diferente. No se puede cambiar de la noche a la mañana haciendo clic. La actitud, los ritmos, las tácticas, aquí son todos diferentes en comparación con España y la salida fue difícil para mí", dice dejando un dardo al Barça.

"Pero tuve la suerte de encontrar un ambiente gestionado por gente seria y competente, el vestuario está lleno de grandes campeones y Pirlo es un entrenador excepcional. Si elegí la Juve, lo hice sobre todo por el proyecto y la tradición del club. Sé que aquí puedo luchar para ganar y eso es lo que buscaba. La Champions es el gran objetivo, como debe ser para un club de primer nivel, y trabajas día a día para conseguir el máximo resultado", añadió.

Y Arthur tampoco rehuye las comparaciones entre Messi y Cristiano y deja un análisis muy interesante: "Son campeones por encima de todo. En esto, Messi y Ronaldo son idénticos. Concentrados de principio a fin, siempre. Si marcan tres goles, inmediatamente piensan en el cuarto, nunca se desconectan, es impresionante y al mismo tiempo motivador, porque te empuja a dar lo mejor de ti" . Comparado con Messi, Ronaldo habla más y es más accesible. Nunca retrocede si hay una necesidad de ayudar a un compañero y siempre le pone una determinación feroz. Entrena como un animal, no sabe de descansos y te anima a dar lo mejor de ti. También me dice qué comer, no deja nada al azar".

Arthur Melo, con la Juventus Reuters

Además, Arthur habló de la evolución de la Juventus: "Estamos creciendo y conociéndonos. El crecimiento es inevitable. Personalmente, necesitaba recuperar la confianza y era fundamental volver a la selección. Volver con la camiseta verde-oro y jugar me dio el impulso decisivo para levantar la cabeza, encontré la confianza y la seguridad que me habían faltado en los últimos meses en Barcelona y todo fue más fácil, en la Juve hay mucha competencia y hay que ganarse la plaza, es normal y justo que así sea. Lo importante es ponerse manos a la obra con compromiso y concentración, entonces llegan los resultados".

