Mbappé y su tremendo enfado en el último partido del PSG: "Es lo mismo todos los años"

Kylian Mbappé no lo pasó nada bien en la última jornada de la Ligue-1 disputada ante el Nantes. La estrella del PSG fue protagonista tanto durante la primera mitad como en la segunda, aunque por razones diferentes. Mientras que en los 45 minutos iniciales apenas le salían las cosas, tras el descanso volvió a dar un recital de fútbol para permitir a sus compañeros golear al rival.

El delantero francés lo intentó en la primera parte, pero sus intenciones no terminaron de plasmarse en el césped. Y más cuando el colegiado, Ben El-Hadj, no señaló una acción como penalti que Mbappé denunció sobre el terreno de juego. Esa acción hizo estallar al internacional galo, que cuando se marchaba a los vestuarios criticó las decisiones del árbitro del partido.

Así lo recogieron unas imágenes de RMC en las que, según tradujo el propio medio, Mbappé denunció la falta de criterio de los colegiados ante el PSG. "Es lo mismo todos los años. Vienen y nos mienten aquí siempre. Tiene reuniones de tres horas cada vez. No debe venir a mentirnos, árbitro". Unas palabras que reflejaron la peor cara de Mbappé, acostumbrado a mostrarse ante los medios como un tipo calmado y alejado de todo tipo de polémicas. Tal fue la contundencia de sus palabras que el colegiado le citó en el propio descanso.

Mbappé celebra su gol ante el Nantes Reuters

Pese a esa tensión inicial, Mbappé le dio la asistencia del 0-1 a Ander Herrera en el 47' y marcó de penalti en el 65'. El PSG terminaría goleando por 0-3 y afianzándose en la primera posición de la Ligue-1. Una suerte que no han acabado de encontrar en Champions, donde tras dos jornadas han sumado una derrota ante el Manchester United y un triunfo en la segunda jornada.

Dudas en su futuro

El delantero del PSG será protagonista del próximo mercado de fichajes. Al menos que consiga llegar a un acuerdo con el club para la renovación de su contrato. Un escenario que, en estos momentos, ni se contempla. La estrella francesa comunicó a la entidad de París que no quería continuar en el equipo y esa decisión de negarse a ampliar su vinculación ha abierto un gran abanico de posibilidades.

Sin embargo, todos los caminos parecen llevarle a la capital de España. El Real Madrid es el gran seguidor de Mbappé y son varios los veranos donde se ha tanteado su incorporación. Pese a los constantes rumores, el contrato que tenía con el PSG y las complicaciones para negociar con la entidad francesa habían cerrado la puerta de salida a Mbappé.

Una situación que cambia notablemente tras el "no" del delantero a seguir en el PSG. Su intención de no ampliar el contrato obliga al club a buscarle una salida este mismo 2021 para evitar perder a su estrella sin ingresar ni un euro. El Real Madrid está decidido a ir a por su fichaje y, si la crisis del coronavirus no lo impide, la entidad merengue tendrá muchas opciones de hacerse con su incorporación.

[Más información - El 'humor de millonarios' de Mbappé y los jugadores del PSG que provocó el infarto de Verratti]