Sabrina Salerno, la musa del club de fútbol sevillano que causa furor: "Siempre la llevaré en mi corazón"

La inspiración en el mundo del fútbol no tiene límites. Clubes que rinden homenaje a la mitología, héroes del pasado, símbolos de la naturaleza... y ahora lo hacen con emblemas de los años 80. Es el caso de un equipo creado en Sevilla por un grupo de 'cuarentones' bajo el nombre de Società Sportiva Sabrina Salerno. Tiene camiseta y escudo propio y una corriete de aficionados a los que la nostalgia ha tocado la fibra.

Uno de los integrantes de grupo de amigos que ahora paterán una pelota de fútbol, con homenaje incluido a Sabrina Salerno (Génova, 1968), es el cordobés Antonio Agredano. EL ESPAÑOL ha hablado con él y confirma que la idea surgió "como surgen todas las ideas: bebiendo cerveza y desvariando".

"Propusimos varias ideas y cuando solté esta pues cayó como un seis doble sobre la mesa. Todos asentimos y palante. Somos más o menos de la misma generación, nacidos en torno a los ochenta, y en aquellos años se juntaron muchas cosas. Sabrina, nuestros primeros partidos en la calle, las colecciones del Grupo Este. Fue una cosa muy nostálgica, la verdad. Y luego todo este aura de Italia, de su fútbol... Creo que el nombre lo tiene todo", reconoce sobre el acierto de llamar así al equipo.

Para quien no recuerde a Sabrina Salerno -el que lo haga ha de ser fan automáticamente de este equipo- es una diva italiana que alcanzó una gran popularidad en Europa a finales de los 80. Cantante, actriz y modelo en su país y un símbolo sexual para toda una generación de la que captó su atención por sus desnudos y su sensualidad. Una de las imágenes más icónicas de entonces la protagonizó en el especial de fin de año de 1987 de TVE, al enseñar un pecho durante su actuación musical. Aquel 'Boys' pasó a la historia de España.

La creación de la S.S. Sabrina Salerno ha tenido tal repercusión que ha llegado a la propia Sabrina, que mandó un mensaje a la plantilla del equipo: "Quiero darle las gracias a estos chavales de treinta años que han tenido la idea de crear este de fútbol 7 a mi nombre. Me parece una idea preciosa y divertida", dice en el vídeo la diva italiana, que ahora tiene 52 años.

"Primero se hizo eco el MARCA, tras tener un poco de repercusión en mi Twitter. El nombre cayó bien, sonó divertido, el escudo que nos ha hecho Sergio Cortina es precioso. Y luego pues toda la locura. No deja de ser una broma, una cosa tierna de un puñado de cuarentones motivados y nostálgicos. Pero nos ha hecho ilusión", reconoce Antonio tras la revolución que ha provocado en redes el equipo. El nombre del club ya es conocido fuera de nuestras fronteras, donde se han hecho eco medios como Sky Sport.

Para el que todavía se lo siga preguntando, el equipo jugará en alguna liga amateur de fútbol 7 cuando la situación lo permita: "Queremos divertirnos y no lesionarnos", rezan. Las equipaciones han sido echas por la marca Givova, también italiana, y la gente ya está esperando que se pongan a la venta.

"Cada vez que acabo un partido le escribo un whatsapp a mi esposa. Le pongo: 'No me he roto nada'. Y luego me cambio las botas y echar el tercer tiempo, verdadero motor de todas estas historias. A nuestra edad, pachangas y cervezas son el patrimonio de los pobres". Fútbol del que une.

A Sabrina la llevaremos al Vizcaíno y a comer pavías de bacalao al Rinconcillo

"Quizá vaya al primer partido", ya ha dicho la propia Sabrina. En el equipo le tienen preparada la ruta: "La llevaremos al Vizcaíno y a comer pavías de bacalao al Rinconcillo. Algo hay que hacer para compensar lo duro que debe ser ver un partido nuestro", prometen a la musa de su equipo.

Y así un grupo de 'cuarentones' pasa a estar en boca de todos, hablándose más de ellos que algunos equipos de Primera División: "La gente se ha divertido con la historia. La semana que viene volveremos a nuestras pachangas con normalidad y todo habrá sido un momentito mágico de un puñado de gente que no nos conocemos entre sí. Pero ya siempre llevaremos a Sabrina en nuestros corazones", conluye Antonio Agredano.