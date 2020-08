El bombazo del Elche: Maradona, en las quinielas para ser su nuevo entrenador en Primera

¿Se imaginan a Maradona en España y entrenando al Elche CF? Pues podría pasar. El club ilicitano ha comunicado este martes la salida del que ha sido su técnico las últimas temporadas, José Rojo Martín, más conocido como Pacheta, a pesar de que había conseguido ascender al equipo a Primera División tras finalizar la temporada en sexta posición.

El club verdiblanco ha realizado una temporada sensacional culminada con ese difícil ascenso tras doblegar al Girona en el partido de vuelta de la final de los playoffs. El gol en el 96 de Pere Milla supuso una explosión de júbilo y alegría para todo el club, ya que el equipo regresaba a Primera División, algo que no hacía desde que cayera tras un descenso administrativo en el año 2015.

Después, el equipo valenciano pasó por momentos trágicos incluso con un descenso a Segunda División B. Sin embargo, poco a poco el club ha ido recuperando el buen camino con su regreso a la división de plata y que se ha confirmado con la llegada a Primera División tras esta larga temporada.

Pere Milla celebra el gol que le da el ascenso a Primera División al Elche

Uno de los mayores méritos de este Elche ha residido en la constancia para no rendirse y mantener siempre la concentración y la convicción de no perder la esperanza en que el ascenso era posible. Espoleados por su líder eterno, Nino, consiguieron meterse en el playoff, no sin un gran sufrimiento, y han terminado venciendo en esa fase final para confirmar su vuelta a la categoría de oro del fútbol español.

Sin embargo, a pesar del merecido ascenso, no todo han sido buenas noticias en las últimas horas para el Elche CF. Ya en el día de ayer, su hasta entonces técnico Pacheta, no se mostraba confiado de seguir en la entidad ilicitana, sabedor de que su futuro podía estar lejos del Martínez Valero, como finalmente ha sido.

Este martes, el club hacía pública la salida del técnico que había llevado al equipo desde Segunda División B hasta Primera, poniendo así fin a una trayectoria casi inmejorable y con un mérito brutal que finaliza de una forma bastante agridulce. No obstante, se abre ahora una nueva puerta a un proyecto que busca su propio timonel.

La posibilidad de Maradona

Desde la entidad verdiblanca ya se encuentran en la búsqueda del que pueda ser su nuevo técnico y los rumores han apuntado muy alto, hacia una de las mayores figuras de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona. Sin embargo, las miradas no apuntan hacia 'El Pelusa' por causalidad, si no que todo tiene una razón de ser.

Diego Armando Maradona, con Gimnasia y Esgrima Instagram (gimnasia_oficial)

El motivo de estos rumores, que hasta el momento solo son eso, rumores, viene dado por la figura del empresario argentino Christian Bragarnik. Se trata del nuevo propietario del Elche CF y que guarda una estrecha relación con Diego Maradona. El empresario que posee la entidad ilicitana es el agente del ahora entrenador y mítico exfutbolista argentino, por lo que la figura del '10' estará ya ligada a los rumores de nuevos entrenadores para el equipo. Sin duda, sería todo un acontecimiento la llegada de Diego Armando Maradona a la liga española.

[Más información: Por qué Maradona podría ser el próximo seleccionador de España]