Di María lleva al PSG a la victoria ante el Leipzig y a la final de la Champions

El Estadio da Luz abrió sus puertas para acoger la primera de las semifinales de la Champions League 2019/2020. Una temporada atípica, en la que la pandemia ha hecho que se pare prácticamente el mundo y con ello también el fútbol. Mientras se busca la 'nueva normalidad', la Copa de Europa regresó con una Final a ocho y ahora ya se conoce el primer finalista: el PSG. [Narración y estadísticas: Leipzig 0-3 PSG]

Con Kylian Mbappé en el once titular, en detrimento de un Mauro Icardi que se quedó en el banquillo por el también regreso de Di María, que se perdió los cuartos por sanción, el argentino se colocó por la derecha, Neymar por la izquierda y como referente en puta el delantero galo con plena libertad de movimiento. Mientras que el Leipzig presentó un equipo muy físico con Upamecano como líder, sobre el que están puestos los focos de media Europa.

El partido comenzó en Lisboa con un toma y daca por parte de ambos conjuntos. Fue el PSG el que golpeó por primera vez con dos ocasiones consecutivas antes de los diez minutos. Ambas con los mismos protagonistas. La primera llegó con un pase de Mbappé a Neymar entre líneas, el brasileño disparó, pero su chut cruzado se fue rozando el palo. Ni un minuto después fue Kylian el que perforó la malla rival, pero el tanto no subió al marcador por mano previa del brasileño.

El Leipzig lejos de venirse abajo, hizo gala de su velocidad para poner en aprietos a la defensa rival, pero tanto estaba yendo el cántaro a la fuente que acabó por romperse. Minuto 12 y falta a favor del PSG. Di María la puso y Marquinhos, otra vez él, de un cabezazo inapelable abrió el marcador para los de Thomas Tuchel.

Marquinhos celebra su gol con el PSG en las semifinales de la Champions League Reuters

El PSG lo celebró por todo lo alto, pero pronto saltaron las alarmas. Neymar tuvo que ser atendido por los servicios médicos. Se dolía de la zona lumbar el ex del Barça, pero continuó sobre el terreno de juego y el partido siguió con el guion loco que se había establecido desde el pitido inicial.

Fue así como llegó la primera gran oportunidad del Leipzig. Cabalgada de Laimer por la banda derecha que se la pone a Poulsen, quien remata muy bien, pero su balón se marcha fuera de la portería de Sergio Rico por centímetros. Pero el PSG quiere su Champions y Neymar demostrar que es el buque insignia. El extremo comenzó a desplegar un arsenal de regates y también de disparos envenenados.

Di María decide

Con el 0-1 en el marcador y mejores sensaciones por parte de los parisinos, con algún que otro arranque del Leipzig, el segundo del PSG llegó al borde del descanso. Otra vez una conexión entre los atacantes del coloso francés, esta vez con Neymar y Di María como protagonistas.

Di María y Neymar celebran el segundo gol del PSG al Leipzig Reuters

Los jugadores del Leipzig cometieron un error de bulto en la salida del balón y cuando delante tienes a futbolistas de la talla de Mbappé, Neymar o Di María pasa lo que pasa. El esférico acabó en los pies de 'El Fideo', quien recibió muy solo y batió a Gulácsi con comodidad. Con este tanto llegó el partido al descanso, con un Di María haciéndolo todo y todo bien.

Castigo y sentencia

Con el 0-2 en contra los pupilos de Nagelsmann salieron a por todas al comienzo de la segunda mitad. Pero pronto el sueño del Leipzig se diluyó y cómo no, otra vez por ahí rondó Ángel Di María. Subió al marcador el tercero de la noche con mucho suspense y es que desde el VAR tuvieron que chequear que primero Bernat no estaba en fuera de juego y después que no había falta en la acción.

Ni posición adelantada del español ni tampoco falta de Ander Herrera en la jugada. Gol legal y nueva asistencia para 'El Fideo', quien volvió a ponerla desde la banda al centro del área para que fuese Bernat en esta ocasión el que de un cabezazo cruzado batiese a Gulácsi. Mukiele se quedó por los suelos y fue su posición la que habilitó a un Bernat que puso el 0-3 en el luminoso.

Con un Leizpiz tocado por el resultado y un PSG que no bajó el pistón, los minutos siguieron corriendo. Si en los primeros 45 minutos fue Neymar el que tuvo varias oportunidades de cara a puerta, en la segunda mitad era Mbappé el que protagonizó varias ocasiones sin poder abrir su casillero goleador particular.

Kylian Mbappé, durante el Leizpiz - PSG de semifinales de la Champions League Reuters

Sin goles y con el 0-3 que a la postre sería definitivo, la mejor noticia para el PSG fue el regreso de Marco Verratti, quien no había actuado hasta ahora en la Final a ocho por lesión, pero que está listo para la gran final que tendrá lugar este domingo 23 de agosto. Los parisinos ya esperan rival, que saldrá de la semifinal que se disputa este miércoles entre Bayern Múnich y Olympique de Lyon. Neymar y Mbappé se fueron de vacío y con la 'espinita' que quieren quitarse en el partido del año.

RB Leipzig 0-3 PSG

RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann (Orban, 83'); Laimer (Halstenberg, 62'), Sabitzer, Kampl (Adams, 64'), Angeliño: Nkunku (Forsberg, 46'), Dani Olmo (Schick, 46'); y Poulsen.

PSG: Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes (Draxler, 82'), Ander Herrera (Verrati, 83'); Di María (Sarabia, 87'), Mbappé (Choupo-Moting, 86') y Neymar.

Goles: 0-1, 13' Marquinhos; 0-2, 42' Di Maria; 0-3, 56' Bernat.

Árbitro: Björn Kuipers (Países Bajos) amonestó a Kimpenbe, Laimer, Halstenberg, Poulsen

Incidencias: encuentro correspondiente a la semifinal de la Champions League disputado sin público en el Estadio da Luz (Lisboa, Portugal).