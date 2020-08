Polémica en el Leipzig-Atlético: así fue el posible penalti sobre Saúl que no revisó el VAR

La polémica arbitral también hizo acto de presencia en el duelo de cuartos entre el Leipzig y el Atlético de Madrid. No se había disputado ni la mitad de la primera parte y ya se produjo una acción bastante dudosa y que el colegiado no quiso ni revisar. Un penalti no señalado que le habría dado la oportunidad al equipo de Simeone de ponerse con un 0-1 clave en una eliminatoria a partido único.

Tal y como reflejan las imágenes, Saúl recogió un balón en el área. A escasos metros del guardameta del Leipzig, que salió tímidamente para después intentar recuperar su posición. Sin embargo, arriesgó más de lo debido y, al intentar presionar al atacante, le golpeó en su pie izquierdo.

Saúl, al recibir este contacto, volvió a tropezar con su propia pierna hasta caer al suelo. Rápidamente protestó y pidió penalti, pero el colegiado no dudó y dejó que prosiguiera el partido. Tras varios minutos de atención, y sin que se utilizara el VAR, el juego se paraba para sacar de portería.

Ese era el único instante donde podía revisarse la jugada y, por tanto, señalarse el penalti tras utilizar el videoarbitraje. Finalmente, Szymon Marciniak no acudió a revisar la acción y dejó que siguiera el partido con el 0-0 en el luminoso.

Esta es la acción en la que el Atlético reclamó penalti sobre Saúl. #VolverEsGanar pic.twitter.com/bDeFZHOdft — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 13, 2020

