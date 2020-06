El emotivo recuerdo de Maldini hacia Michael Robinson tras la histórica Premier del Liverpool

El Liverpool se ha proclamado campeón de la Premier League después de más de 30 años sin conseguir el título. De hecho, es la primera conquista de los 'reds' en la era Premier. Si hay un aficionado al equipo de Anfield que le hubiera hecho ilusión ver a su club levantar un el título, ese es Michael Robinson, como recuerda su amigo Maldini.

El que fuera jugador del conjunto que hoy entrena Jurgen Klopp siempre mostraba su pasión por su equipo allá por donde iba, especialmente desde que llegó a España como jugador para quedarse, años después, como comentarista. Robinson hubiera dado casi cualquier cosa por ver a su Liverpool campeón.

El equipo de Salah, Mané y compañía ya fue campeón de Europa la pasada temporada, sin embargo alzar el título de la Premier es algo que todos tenían en la cabeza, pues significaba pasar a la historia del club. Hay que recordar que leyendas como Steven Gerrard o Jamie Carragher no consiguieron darle este trofeo.

Y de esta hazaña se ha acordado el periodista deportivo Julio Maldonado 'Maldini', compañero de viaje y de retransmisiones de Robinson y que tan de cerca ha vivido la pasión de Michael por el equipo de Anfield. Por eso, ha querido lanzar un mensaje en memoria de su amigo a través de sus redes sociales.

"Ahí tienes a tu Liverpool campeón de la Premier amigo Michael. Por fin", comenzaba el breve escrito de Maldini que resumía, en unas breves palabras, el sentir de muchos aficionados del Liverpool que hoy han respirado felices, pero también aliviados. Además,

Ahí tienes a tu @LFC campeón de la Premier amigo Michael. Por fin.

You’ll never walk alone.

Maldini añadió después el mayor emblema de la afición que abarrota cada partido, no en tiempos de la pandemia, las gradas de Anfield: "You’ll never walk alone". Un mensaje que sirve para recordar la mítica canción de la hinchada 'red', pero también para transmitirle a Michael que, a pesar de haberse ido, siempre estarán unidos.

Michael Robinson falleció el día 28 de abril de este mismo año a causa de una grave enfermedad que le fue apagando durante sus últimos meses de vida. El Liverpool, que ganado la Premier con 7 jornadas de margen y 23 puntos de diferencia sobre el City, podría haber cantado el alirón en una temporada normal antes del fallecimiento de uno de sus fans más ilustres.

Un título especial

Sin embargo, en la memoria de todos se guardará de forma especial este título del Liverpool que no será uno más, no solo por la espera de 30 años, si no por el bonito homenaje que supone para un personaje tan mediático y reconocible de nuestro fútbol como lo fue Michael.

A Robinson le hubiera gustado ver como sus jugadores se proclamaban campeones, pero aun así, seguro que ha estado siguiendo la derrota del Manchester City frente al Chelsea que hacia vencedores del título a los suyos desde donde esté.

