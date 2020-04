Julio Maldini desvela cuál fue el último mensaje de texto que intercambió con Michael Robinson

Este martes ha fallecido Michael Robinson. El fútbol, el deporte y el mundo del periodismo se ha levantado consternado al conocer la noticia de que el futbolista y el comentarista de fútbol nos ha dejado. La cantidad de amigos y compañeros que tenía ha reaccionado ya fuera en las redes sociales o entrando en los programas de radio.

Uno de ellos es Julio Maldonado 'Maldini'. El experto en fútbol internacional ha compartido con él muchísimos encuentros en Canal+ y Movistar Plus. En Radio MARCA y la Cadena SER ha recordado su figura. "No me creo que no vaya a volverle a ver. Era capaz de explicar el fútbol con pocas palabras, pero lo mejor eran las conversaciones de vida", explicaba el periodista.

Maldini recordó el último mensaje que intercambió con su amigo. "Nunca perdió el humor, su úlltimo WhastApp era diciendo que deliraba al nivel de que pensaba que el Atleti había ganado en Anfield", explicaba. Michael pudo vivir ese encuentro de la Champions League. A partir de ese momento fue cuando se empezó a encontrar peor.

Julio Maldini, Michael Robinson, Nacho Aranda y Carlos Martínez

Michael Robinson ha librado una larga batalla contra el cáncer durante más de un año. Desde que en diciembre de 2018 anunciaba que tenía un melanoma después de notarse un bulto en la axila. El comentarista lo contó abiertamente en La Ventana de la Cadena SER, programa con el que colaboraba. Para el recuerdo también quedarán sus Informe Robinson en Movistar Plus.

