Maradona, con el culo al aire: el baile más privado con su mujer

Siempre polémico y siempre en el centro de todos los focos. Diego Armando Maradona ha vuelto a estar en boca de todo el mundo después del vídeo que ha protagonizado junto a su mujer, en el que lo más llamativo llega cuando se baja los pantalones para enseñar el culo a la cámara durante unos segundos.

El argentino se encontraba en el salón de su casa y mientras él bailaba, al ritmo de la canción 'Bombón Asesino' de Los Palmeras, en la fiesta privada organizada en su domicilio, en la televisión de su casa se podía ver un partido de fútbol.

Pese a que salga bailando, eso no quiere decir que en el vídeo Maradona se encuentre en perfectas condiciones. Se mueve no con mucha soltura y esa bajada de pantalones es el punto culmen, el que le ha hecho colocarse en el candelero una vez más y por motivos que en nada tienen que ver con el fútbol, el deporte que le convirtió en eterno.

Un aniversario especial

Este lunes 22 de junio precisamente es el aniversario de aquel gol mítico que marcó Maradona con la selección de Argentina ante Inglaterra. 'La mano de Dios' lo llaman. 34 años de aquella acción que todo amante del fútbol ha visto alguna vez en su vida aunque ni siquiera hubiese nacido.

'La mano de Dios' de Maradona en un Argentina - Inglaterra

Después de este tanto ilegal, pero que subió al marcador y que sirvió a la Albiceleste para ponerse por delante del combinado inglés, 'El Pelusa' marcó el mejor gol de toda su carrera y que muchos califican como el mejor de todos los tiempos en el planeta fútbol.

"Si pudiera viajar atrás y cambiar la historia, lo haría. Pero el gol sigue siendo un gol y no puedo cambiar la historia. He marcado un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios", dijo el argentino sobre su polémico gol años después de haberlo firmado.

"En el primer gol Shilton pensó que yo iba a chocar contra él. Eso es lo que pasa en esas jugadas, siempre. Pero yo me hice chiquito y salté. No sabía si iba a llegar, tampoco si me lo iban a cobrar, pero no la iba a dejar pasar", dijo en declaraciones para Infobae, bromeando con su segunda diana: "Con el tiempo dije que el segundo gol a Inglaterra fue para que después no digan que les había hecho un gol con la mano, ja. Creo que fue justo para eso, así no tenían excusas".

Justo 34 años después de aquel memorable día para la historia del fútbol, con 'La mano de Dios' y el golazo más importante marcado en una Copa del Mundo, la de 1986, Maradona vuelve a ser el personaje del día aunque por un motivo muy diferente. Y es que durante los últimos años se ha vuelto de lo más habitual ver al ex del Nápoles o el Barcelona en un estado muy deteriorado, mientras sigue ligado al deporte que ama siendo el entrenador de la Gimnasia.

