Ronaldo se sincera: "Como futbolista hubiera cogido cinco o seis kilos durante el parón"

Ronaldo Nazario ha atendido a los medios de comunicación en calidad de embajador de Santander, patrocinador oficial de LaLiga y también de la Champions, donde ha repasado la actualidad del fútbol español y europeo. Además, ha ofrecido su visión sobre el confinamiento y cómo habría pasado esa etapa en sus tiempo de jugador.

El exjugador de Real Madrid, Barcelona e Inter de Milán entre otros, afirmó que si esta extraña etapa la hubiera vivido de jugador, le hubiera costado mucho superarla: "Como futbolista lo hubiera llevado mal y hubiera cogido cinco o seis kilos de más seguro. Me hubiera tocado remar para ponerme en forma".

El presidente del Real Valladolid habló acerca de la Ciudad Deportiva que planea construir el club y la definió como la prioridad de este junto a la permanencia en La Liga.

Ronaldo Nazario, en un acto de Santander

El exfutbolista, que participó en una rueda de prensa organizada por el Banco Santander, analizó también la opción de invertir en baloncesto: "La idea del baloncesto nos gusta. Estamos hablando con ellos y si no hay ningún problema, creo que al final llegaremos a un acuerdo".



Preguntado acerca de si desea el regreso de los aficionados a los campos, expresó: "Estamos interesados en que vuelva el público cuanto antes pero lo más importante ahora es la seguridad de todos. El aforo reducido nos pondría un problema muy gordo. Tenemos 20.000 abonados... ¿cómo vamos a elegir quiénes entran y quiénes no?".

Ronaldo Nazario, dueño y presidente del Valladolid. Foto: realvalladolid.es

Asimismo mostró su deseo de que pueda continuar en el club el delantero Enes Ünal: "Ojalá podamos contar con él un año más pero yo creo que es bastante complicado. Es muy importante para nosotros, nos gustaría mucho contar con él. Ahora tiene que volver a su equipo. No depende de nosotros pero haremos un gran esfuerzo para seguir contando con él y con sus goles".



Otro nombre propio fue el de Matheus Fernandes: "Estamos encantados con él. Es un chico joven que se ha adaptado muy bien a nosotros. Parece ser que regresará al Barcelona pero seguro tendrá minutos con nosotros hasta el final de Liga".



En cuanto a cómo ha vivido el retorno de la competición, indicó: "Echaba de menos el sufrimiento de los partidos. Ahora mismo estamos en una situación cómoda pero esto no acabado, quedan muchos puntos en juego. Ayer empatamos de milagro porque no jugamos un buen partido. El Celta jugó un partidazo, controló de principio a fin".

Además, Ronaldo también habló sobre dos compatriotas suyos que hoy militan en el Real Madrid como Vinicius y Rodrygo: "Van a tener un papel importante tanto en el Madrid como en la selección de Brasil. Tienen que seguir enseñando sus valores, seguir ganándose su sitio en el fútbol mundial. Vinicius y Rodrygo no son titulares indiscutibles en el Madrid pero tienen potencial para hacerlo. Tienen que mejorar sus cualidades".

Así ve Ronaldo la nueva Champions

El mítico delantero, que se incluyó en un Top 5 histórico junto a Pelé, Maradona, Cristiano y Messi, aprovechó para analizar el nuevo formato de la Champions: "Mis logros más importantes fueron en este formato".

"Es lo más justo en esta ocasión porque si no fuera así no daría tiempo. Este formato va a tener bastante emoción. Los equipos no van a tener una segunda oportunidad y los partidos se los va a llevar el que arriesgue más. Va a haber un campeón justo", continuó

También ofreció su punto de vista acerca de la sede elegida, Portugal: "Para mí ha sido increíble la elección de Portugal como sede de la Champions. Portugal ha salido de la crisis del coronavirus de manera espectacular".

Ronaldo Nazario e Iván Helguera EFE

El ariete de la Canarinha valoró también su relación con Fabio Capello, técnico con el que tuvo sus más y sus menos: "No me negaba a bajar de peso, me negaba a pesarme y sí que lo bajaba cuando hacía falta. Tuvimos pequeños problemas y los arreglamos. Nos hemos encontrado un montón de veces y queda como una anécdota".

"Ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia y nuestros problemas quedaron solucionados. Capello es un gran amigo y lo pasamos bien, lo que pasa es que quería pesarme cada día y tenía algún problema con eso", comentó.

El 'fenómeno' pide paciencia con Haaland

Por último, Ronaldo habló sobre uno de los nombres de moda, Haaland:"Es un gran jugador. Pensé que me ibas a preguntar para que lo fichase el Valladolid, pero el presupuesto no nos llega todavía".

"Es joven, está haciendo un año bastante bueno y con muchos goles, pero hay que ver cómo termina este año. Los equipos grandes van a estar mirándolo pero el Madrid tiene muchos buenos jugadores como Benzema, que mete goles todos los domingos", sentenció.

