Maradona 'se mete' a político y opina sobre el impuesto a la riqueza

Diego Armando Maradona manifestó que está totalmente a favor de un "impuesto a la riqueza", una medida impulsada por los diputados y senadores oficialistas argentinos y que se encuentra en pleno debate en este contexto de la pandemia del coronavirus.

"En este país hay ricos y pobres. El que tiene se la guarda y el que no pide por la calle. Estoy a favor de su aplicación. Totalmente. Hay que equiparar las cosas", señaló el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata en diálogo con el canal C5N.

"En Villa Fiorito está todo igual. Lo único que no cambió son las ganas de comer de la gente. Con todo el dinero que se han robado no hicieron nada para la gente. Los ricachones se llevaron todos los verdes", agregó Maradona que cumple en su casa del barrio bonaerense de Bella Vista con el aislamiento social y obligatorio que rige en Argentina desde hace más de 60 días.

Maradona también comparó el actual Gobierno liderado por Alberto Fernández con su predecesor Mauricio Macri: "Alberto arrancó diez mil puntos y ahora está en cien mil. Tiene que sacar de la pobreza a la gente. Darle un pan. ¿Estos ladrones no podían haber robado un poco menos para darle a la gente? Lo de Macri no es de ahora, ya venía de familia".

Mensaje para la oposición

Maradona terminó con un mensaje para la oposición del actual Gobierno: "Que no nos pongan piedras en el camino. Con la jefa (por Cristina Kirchner), y ahora el jefe (Alberto Fernández), no se jode. Están haciendo las cosas maravillosamente bien. No nos olvidemos de Axel Kicillof que está laburando bien. El Presidente tiene las pelotas para enfrentar lo que haga falta. Si lo sabré yo que las mafias existen".

