Arturo Vidal y Toni Freixa se quejan del arbitraje en el Real Madrid - Valencia

El fuera de juego de Maxi Gómez en el gol anulado a Rodrigo Moreno en la primera parte del Real Madrid - Valencia está dando que hablar en las redes sociales. El VAR tuvo que intervenir en la jugada después de que Sánchez Martínez diera el gol por válido. El videoarbitraje indicó que el jugador estaba en fuera de juego, aunque Toni Freixa y Arturo Vidal no lo vean así por sus reacciones.

El exdirectivo del Barça y el centrocampista, que este viernes jugará en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla han publicado en su cuenta de Twitter y en la de Instagram, respectivamente un emoji cada uno para mostrar su desacuerdo con la acción. Freixa ha puesto un tuit con una pistola de agua, mientras que el jugador ha utilizado una cara partiéndose de risa.

Los visitantes se adelantaban en el marcador con esa acción. Antes, Rodrigo había enviado otro balón al palo después de que Courtois se estirase para rozar el disparo. El Real Madrid también ha tenido varias ocasiones que han obligado a Cilessen a estirarse para evitar que los blancos marcasen. La más clara fue una jugada individual de Dani Carvajal que se inmiscuyó en el área para plantarse solo ante el portero, pero el holandés consiguió desviar la pelota con el pie.

La publicación de Arturo Vidal durante el Real Madrid - Valencia

Hasta tres minutos tardó el colegiado en dar a conocer el resultado de la jugada después de su análisis en el VAR. Sánchez Martínez fue a la pantalla sobre el terreno de juego para analizarla bien. El fuera de juego en cuestión no era nada fácil y es que aunque en un primer momento puede parecer que es todo correcto y que la pierna de Varane habilita a Rodrigo, lo punible sucede unos instantes antes.

Maxi Gómez entra en juego y lo hace desde una posición ilegal. Es un fuera de juego interpretativo, por lo que el debate existe y por eso ha acudido al televisor para dar su opinión. Los fueras de juego son jugadas en las que no entra el criterio del árbitro y por eso no suelen ir a revisarlos, pero en estos casos sí que lo tienen que hacer ya que tiene que ver si el jugador en cuestión tiene incidencia sobre la jugada o no.

La presión del Barça

Los blancos se llevaron un gran susto ya que no se pueden permitir ningún pinchazo en este tramo final de La Liga. Al inicio del partido estaban a cinco puntos del Barça, por culpa de que los de Quique Setién ganaron antes en el Camp Nou al Leganés. Eso ocurrió el martes y los culés seguirán jugando antes que los merengues por lo menos dos jornadas más.

Este viernes los azulgranas visitan el Sánchez Pizjuán para jugar con el Sevilla en una de las dos grandes citas que les quedan antes de acabar la temporada. Después de esta salida, le quedaría afrontar la visita al Camp Nou del Atlético de Madrid. Una victoria en Nervión dejaría a los culés en una situación muy buena, independientemente de lo que hayan hecho los blancos ante el Valencia.

