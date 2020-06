Mourinho: "Nada ha cambiado, ni siquiera he aprendido a cocinar"

La Premier League está de vuelta y le toca el turno al Tottenham de José Mourinho, nada más y nada menos que frente al Manchester United. Fue el conjunto de Old Trafford el último en el que estuvo el entrenador portugués antes de ponerse al frente de los spurs. Un duelo con mucho morbo y es que el luso no tuvo una relación sencilla con algunos de sus jugadores que aún forman parte de la plantilla de los diablos rojos.

Antes del encuentro, Mourinho ha hablado en rueda de prensa y ha dejado algunos declaraciones curiosas, cuanto menos. The Special One ha asegurado que pese al periodo de parón y confinamiento sigue siendo el mismo: "No creo que haya cambiado. Traté de transmitir mi motivación a los jugadores".

"Sentí que desde la directiva también se me transmitía esta motivación, por parte de David Levy -presidente del Tottenham-, así que lo que intentamos fue dar a los jugadores las mejores condiciones para trabajar y mantenerse motivados ", ha expresado el ex de Real Madrid o Inter de Milán.

Mourinho durante el West Ham - Tottenham EFE

Para el entrenador luso "nada ha cambiado" después de tres meses sin fútbol. Pero para decir esto ha puesto un toque de humor con el que desató las risas de los periodistas: "Nada ha cambiado. Ni siquiera he aprendido a cocinar". Genio y figura pese a las difíciles circunstancias.

Mourinho, en el punto de mira

El confinamiento que se ha vivido en el Reino Unido no ha sido similar al de otros países como Italia o España, mucho más restrictivos en estos últimos. Sin embargo, la polémica saltó en el seno del Tottenham después de que varios futbolistas fueran vistos entrenándose juntos y con Mourinho también presente. De hecho, su torpeza fue compartirlo en redes sociales.

El Tottenham de Mourinho y el coronavirus

"Mis acciones no se ajustaron al protocolo, solo debemos tener contacto con miembros de nuestra casa. Es vital cumplir con nuestra parte para apoyar a nuestros héroes de la Sanidad y salvar vidas", dijo el portugués después de lo sucedido y el revuelo que se armó por ello cuando cada día había miles de muertos en muchos países de Europa y del mundo.

Solidario

Sin embargo, no todo ha sido malo. El propio Mou ha protagonizado varios gestos solidarios durante estos meses de crisis. Se le pudo ver ayudando en un centro de mayores como voluntario en una campaña de recogida y de donación de alimentos para este sector más vulnerable en Londres.

También se ha mostrado preocupado por la situación a causa del Covid-19. "Echo de menos el fútbol, aunque prefiero decir que lo que echo de menos es nuestro mundo. Como todos. El fútbol forma parte de mi mundo, pero todos tenemos que tener paciencia. Es una lucha en la que todos tenemos que participar", afirmó en Sky Sports.

Si algo tiene Mourinho es que no suele dejar indiferente a nadie. Lo mismo se salta las medidas de seguridad que aparece ayudando a los más desfavorecidos sin sacar beneficio alguno, de manera totalmente altruista.

