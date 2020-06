Azpilicueta y su difícil comienzo con Mourinho: "Me encontré ante un desafío"

César Azpilicueta, capitán del Chelsea, es el protagonista del primer capítulo de Countdown, una serie de DAZN que prepara para el reinicio de la Premier League. En la entrevista, el central español habla de varios asuntos, entre los que destaca su experiencia con José Mourinho cuando este estaba al frente de los blues.

"Me encontré en una situación nueva, en un desafío", dice sobre aquella etapa. "Me costó, pero aprendí, supe que tenía que trabajar duro porque mi oportunidad iba a llegar y poco a poco la tuve. Conseguí ir al Mundial de Brasil y la siguiente temporada ganamos una liga juntos y la Copa. Hicimos el doblete", añadió.

Azpilicueta llegó al Chelsea en 2012, un año antes del regreso de Mourinho al conjunto londinense. Con el técnico portugués coincidió hasta finales de 2015, fecha en la que fue destituido por la directiva del club. Con Mou, el ex de Osasuna o Marsella fue de menos a más.

"Siempre he intentado estar disponible y coger las mejores ideas de cada uno, con algunos no empecé jugando, como fue el caso de Mou que los primeros dos o tres meses apenas jugué y acabé jugando de lateral izquierdo y ganando una Premier de lateral izquierdo con él. Al final el trabajo diario te da la recompensa", señaló.

Ahora, Azpilicueta se prepara para la vuelta del fútbol en Inglaterra. La Premier League regresa el próximo 17 de junio, una semana después de que lo hiciera La Liga este jueves con el partido que enfrentó a Sevilla y Betis. El Chelsea tendrá que esperar para jugar hasta el día 21 para medirse al Aston Villa.

"Soy de mentalidad positiva y me veo para jugar ya. Veo los partidos en la tele y me apetece jugar", dijo Azpilicueta sobre sus ganar de que vuelva el fútbol. No tendrá que esperar mucho más tras tres meses de parón por la crisis del coronavirus que llegan a su fin.

El Chelsea contra el racismo

Azpilicueta también ha sido protagonista en las últimas semanas después de que tanto él como sus compañeros del Chelsea se arrodillaron durante un entrenamiento en señal de protesta por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd a manos de la policía en Mineápolis.

"Queremos usar nuestra posición para expresar que vivimos en un mundo donde tenemos que intentar mejorar para el futuro, un mundo mejor con más amor y sin odio", explicó Azpilicueta.

"Hemos visto recientemente el resultado del racismo y vemos cada día que esa clase de odio tiene que ser erradicada de la sociedad y nosotros tenemos que jugar un papel en ello. Cada día existe la posibilidad de dar ejemplo, de comportarse, de educar a los niños en un mundo mejor, porque sabemos que esa educación es clave para el futuro", apuntó el defensa español.

