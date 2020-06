La Real Sociedad no vuelve del parón y pierde ante un Alavés con media permanencia conseguida

El Alavés ha conseguido una victoria de trascendental importancia en la lucha por la permanencia ante una Real Sociedad que aún no ha ganado en el regreso del fútbol español. Los locales se adelantaron en el marcador bien entrada la segunda parte gracias al primer gol en Primera División de Borja Sainz y al de Martín Aguirregabiria. Los dos equipos acabaron con diez jugadores tras las expulsiones de Zaldúa y Tomás Pina.

Los vitorianos respiran tras la derrota en Barcelona ante el Espanyol y ponen una distancia de diez puntos con los puestos de descenso, un colchón que parece casi definitivo para no sufrir de cara al final de la temporada. Los de Imanol Alguacil siguen en puestos de Europa League, pero mucho tendrá que cambiar su imagen si quiere luchar por la Champions League.

El Alavés, mejor

El Alavés incomodó las intenciones iniciales de la Real Sociedad de progresar y generar juego de cara a la portería local, con una presión que obligaba a jugar en horizontal a los donostiarras. La primera opción clara llegó en el minuto 10 del partido con un centro cruzado de Januzaj que buscó el remate de Mikel Oyarzábal en boca de gol, pero el guipuzcoano no logró dirigir su testarazo.

El primer lanzamiento entre los tres palos para los vitorianos llegó de las botas de Lucas Pérez que aprovechó una recuperación de su equipo en el minuto 13 de partido, pero Álex Remiro, bien colocado, detuvo sin excesivos problemas. El guión del partido apenas cambió sobre lo previsto. La Real llevaba la voz cantante, mientras el Alavés perseguía a los guipuzcoanos para recuperar el balón e intentar un juego muy vertical con las referencias de Joselu Mato y Lucas Pérez.

Portu se lamenta ante una ocasión de la Real Sociedad ante el Alavés EFE

Sin embargo, los de Imanol Alguacil no podían llegar al área local debido a un gran despliegue defensivo de los babazorros que se aproximaron con peligro a la portería visitante a través del balón parado, su mejor arma esta campaña. El talento del conjunto "txuriurdin" no aparecía y la Real no tiró a puerta durante la primera media parte, lo que demostraba la efectividad táctica de los vitorianos.

Al filo del descanso, Lucas Pérez lo intentó con una falta directa, pero el balón se fue por encima de la portería rival y se llegó al descanso con un empate a cero, después de que Borja Sainz, el más activo del Alavés, no llegara en a la prolongación de cabeza de Joselu Mato en la última jugada antes de irse a los vestuarios.

Y llegaron los goles

En el arranque de la segunda mitad, el Alavés se aproximó a balón parado con dos remates de cabeza de Joselu y tras las instrucciones de los técnicos la historia fue similar a la de los primeros 45 minutos. En el minuto 59 Borja Sainz, en su primer gol en LaLiga Santander, adelantó al Alavés en una jugada aislada, tras aprovecharse de un rechace que le llegó de su compañero Lisandro Magallán.

El colegiado Jaime Latre anuló por fuera de juego el tanto en primera instancia, pero el VAR corrigió la decisión y otorgó el gol después de comprobar la posición legal por solo unos centímetros. Imanol Alguacil hizo cuatro cambios de golpe tras recibir el mazazo con la intención de modificar radicalmente la imagen de su equipo, que seguía sin idea en labores ofensivas.

Lucas Pérez se lamenta por una ocasión fallada en el Alavés - Real Sociedad EFE

Los guipuzcoanos seguían sin reaccionar y en ese tiempo Lucas Pérez estrelló un balón en el poste izquierdo de Remiro, después de un jugada rápida de los albiazules por la banda derecha. Los cambios no tuvieron efecto en una Real que además se quedó con diez jugadores por la expulsión de Zaldua y el choque se fue decantando para los alaveses.

Las fuerzas se igualaron tras la expulsión de Tomás Pina por doble amarilla y el Alavés sufrió para defender su ventaja, hasta que Martín Aguirregabiria colocó el 2-0 definitivo.



Alavés - Real Sociedad

Alavés: Roberto; Ximo, Laguardia, Magallán, Duarte; Luis Rioja (Martín, 90'), Tomás Pina, Camarasa (Pons, 94'), Borja Sainz (Édgar, 83'); Joselu y Lucas Pérez (Fejsa, 90').

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz (Le Normand, 64'), Llorente (Gorosabel, 94'), Aihen; Zubeldia, Odegaard (Portu, 64'), Zurutuza (López Alcaide, 64'); Januzaj, William José (Isak, 64') y Oyarzabal.

Goles: 1-0, 59', Borja Sainz; 2-0, 96', Martín Aguirregabiria.

Árbitro: Jaime Latre (comité aragonés). Expulsó con doble amarilla al visitante Zaldua (81') y al local Pina (87'). Amonesto a los locales Duarte (51') y Pina (71') y para los visitantes Llorente (42'), Elustondo (49').

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga Santander disputado sin espectadores en el estadio de Mendizorroza de Vitoria, debido a las restricciones por el coronavirus. Se celebró un minuto de silencio en memoria de los fallecidos durante la pandemia y se llevó a cabo el saque de honor por un representante de los servicios sanitarios. David Zurutuza y Víctor Laguardia, capitanes de ambos conjuntos depositaron dos ramos de flores en dos butacas negras del estadio en memoria de los fallecidos. Asimismo, el Deportivo Alavés vistió con una indumentaria especial en homenaje al personal sanitario de Álava.