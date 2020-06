El Barça estrena el Camp Nou para mantener el liderato de La Liga ante un Leganés necesitado

Sin, prácticamente, solución de continuidad, el Barça vuelve al Camp Nou para dar el pistoletazo de salida a la nueva normalidad en su estadio. Lo hace frente al colista en un duelo entre el primero y el último de La Liga. El Leganés visita Barcelona tocado por la derrota en su estadio ante el Real Valladolid, con bajas y con el resquemor de lo que sucedió hace ya cuatro meses.

El Barça perdía tanto a Luis Suárez, en el mes de enero, como a Ousmane Dembélé, en febrero. Ante estas lesiones de larga duración, sobre todo la del francés que no volvería ya a hacerlo en el resto de la temporada y que pasaría por el quirófano, decidió dar de baja al 'mosquito' y afrontar un período extra del mercado de fichajes en el que podría pagar una cláusula para hacerse con un jugador de La Liga.

En su visita a este particular bazar que permitieron la Federación y La Liga, Josep María Bartomeu fue a Madrid, se bajó en Butarque, se llevó a Martin Braithwaite, dejó 20 millones de euros en la puerta del estadio y aquí no había pasado nada. Quique Setién tendría un delantero extra para afrontar el final de la competición nacional, ya que en la Champions League no podría emplearlo.

Suárez, protagonista

Pero en este confinamiento Luis Suárez se ha recuperado. El uruguayo volvió a tener minutos en el triunfo culé en Mallorca y apunta a regresar a la titularidad en este primer choque en el Camp Nou desde el parón por el coronavirus. Así que Martin Braithwaite, que marcó el primer tanto con el Barcelona en el Visit Mallorca Estadi, podría no ser titular en su reencuentro con el Leganés.

Martin Braithwaite dispara ante Manolo Reina en el Mallorca - Barça EFE

Quique Setién tendrá que hacer frente a una baja de calado como la de Jordi Alba. El lateral izquierdo veía la quinta tarjeta amarilla ante el Mallorca y se tendrá que perder el choque de la jornada 29. Junior Firpo tendrá que volver a tener que convencer a la parroquia culé de que tiene nivel para estar en la plantilla la temporada que viene sustituyendo al de Hospitalet de Llobregat.

La buena noticia será el regreso al centro de la zaga de Clement Lenglet, sustituido de forma positiva por Ronald Araujo. El uruguayo cumplió ante el Mallorca en su estreno como titular y se ha ganado ser el tercer central del equipo por delante de Samuel Umtiti, que sigue renqueante de su lesión en el regreso a los entrenamientos tras el parón. Evidentemente, el equipo estará liderado por Leo Messi, a pesar de que Setién, en rueda de prensa, anunció rotaciones.

Las bajas de Aguirre

Ahora mismo para Javier Aguirre no contar con Óscar Rodríguez se traduce en que le falta la mitad de la calidad de todo el once inicial. El canterano del Real Madrid sigue siendo el jugador más destacado del equipo desde la salida de los dos delanteros titulares rumbo a Sevilla, En-Nesyri, y a Barcelona, Braithwaite. También es el que les ha suplido en la cuota goleadora gracias a su excelente golpeo de balón de falta y a los penaltis, como el que redujo distancias ante el Valladolid.

Óscar Rodríguez vuelve a su campo con el balón tras marcar el penalti ante el Real Valladolid EFE

El madrileño vio la quinta tarjeta amarilla en ese encuentro, como también lo hizo Dimitros Siovas. Esta baja también provoca un importante agujero en la defensa que será paliado con una línea de tres centrales con Unai Bustinza, Kenneth Omeruo y Chidozie Awaziem. También se espera un trivote en el centro del campo con Amadou, Rubén Pérez y Javi Eraso confiando todo el ataque a las bandas con Jonathan Silva y Kevin Rodrigues. En la punta, entre Roger Assalé y Guido Carrillo parece que se impondrá el argentino.

Al conjunto pepinero se le van acabando las oportunidades para escalar en la clasificación y salir de los puestos de descenso. Una victoria ante el Valladolid habría supuesto meter en problemas al conjunto pucelano y aprovechar algunos tropiezos ne los puestos que tenía por encima. Además, la victoria del Espanyol no ayudó a digerir mejor la derrota. La hazaña de dar la campanada en el Camp Nou parece prácticamente imposible, pero con Javier Aguirre en el banquillo, cualquier cosa es posible.

Barcelona - Leganés

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Arthur, Rakitic, Arturo Vidal; Messi y Luis Suárez.



Leganés: Cuéllar; Rosales, Bustinza, Omeruo, Awaziem, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Amadou, Kevin Rodrigues; Eraso y Carrillo.



Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano)



Estadio: Camp Nou



Hora: 22.00

