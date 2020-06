Iker Casillas deshoja la margarita de la presidencia de la RFEF: "Sí, no, sí, no, sí, no..."

Las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol ya son una realidad. Luis Rubiales anunció esta semana que serán el 17 de agosto, una cuestión que se confirmó cuando Irene Lozano declaró que tenía la intención de declarar hábil este mes que, en condiciones normales, no suele serlo. De esta forma, el duelo entre el actual presidente de la RFEF e Iker Casillas ya tendría fecha oficial.

Ahora solo queda que el que fuera portero de la selección española dé el paso definitivo y anuncie que mantiene su candidatura después de dejarla en 'stand by' durante la pandemia de coronavirus que frenó el proceso electoral que ya estaba en marcha. Casillas ya se había reunido con Lozano para plantearle su propuesta, además de sondear a las federaciones para conocer sus posibilidades.

Este sábado, el que también fuera guardameta del Real Madrid ha alentado el morbo de su candidatura a la presidencia de la Federación a través de su cuenta de Instagram. "Si, no, si, no, si, no... Llegan decisiones que hay que tomar. Momentos para la reflexión. Madurar en consenso. Y finalmente, decidir", escribía en su último post que acompañaba a una foto de una margarita.

Casillas ya deshoja la flor que le ayuda a decidirse si presentarse o no para ser el principal responsable del fútbol nacional. Parecía haber ganado bastantes apoyos antes del parón por el Covid-19, pero estos procesos electorales, si algo han mostrado durante la historia, es que ninguno de los candidatos termina de tener seguros los votos hasta el momento en el que se producen.

La fuerza de Casillas

La posición de Casillas ha ganado en relevancia y en apoyos públicos desde que apareció el rumor de que se presentaría a las elecciones. Muchos personajes del mundo del fútbol español se han decantado por su candidatura, aunque no tengan voto. Todo ello a pesar de haber sido vinculado este intento por ser presidente de la Federación a un impulso de Javier Tebas para acabar con Luis Rubiales al frente del ente.

Si alguien se ha mostrado al margen de cualquier rumorología es Irene Lozano. La presidenta del CSD ha querido guardar las distancias con toda la polémica que se ha generado desde el primer momento en el que apareció la noticia y aún no fuera una realidad. La Secretaria de Estado para el Deporte lo único que quiere es que el proceso sea lo más llano posible ante esta situación tan complicada que viven todos los sectores de la sociedad.

