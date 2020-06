Laura Gutiérrez, futbolista del Levante: "Las formas de suspender la Liga femenina fueron malas"

Laura Gutiérrez (26 años) comunicó hace unos días que dejaba el fútbol porque se sentía "estancada, frustrada y necesitada de un cambio" tras una carrera de once años y con dos títulos de Liga y otros dos de Copa de la Reina tras jugar en el Barcelona y en el Levante.

La actual futbolista del conjunto granota acaba contrato a finales de junio y es por eso que actualmente sigue yendo a entrenar con el equipo valenciano. "Lo hago por respeto y porque tengo un contrato que cumplir. El Levante me ha dado mucho y se han portado muy bien conmigo", comenta en una entrevista para EL ESPAÑOL.

'Guti' se confiesa una "privilegiada y súper afortunada" tras una brillante carrera en el fútbol nacional que arrancó con su debut a los 15 años en Primera División con el Barcelona, equipo en el que estuvo entre 2010 y 2013 y con el que se proclamó campeona de Liga en 2012 y 2013 y de la Copa de la Reina en 2011 y 2013.

COMUNICADO OFICIAL.



Se termina una etapa en mi vida y empieza otra, fuera de los terrenos de juego. Nuevas ilusiones, nuevos retos y no muy lejos de aquí. ◘️◘◘ pic.twitter.com/u4KsFbNAyR — Laura Gutierrez (@gutieerreez_5) May 26, 2020

Laura se mostró convencida de que "lo que está por llegar es aún mejor" y continuará en Valencia vinculada al fútbol y a su formación como integradora social.

¿Cómo has vivido todos estos días de incertidumbre debido al coronavirus?

Lo he vivido de la mejor manera posible. Con optimismo y una rutina de muchos entrenamientos por videollamada con el Levante. He hecho también cosas de la universidad, del trabajo... En conclusión, he estado ocupada y lo he llevado bien.

¿Qué recuerdas de esa época gloriosa con el Barcelona tras ganar cuatro títulos?

Mi debut fue en un derbi en el campo del Espanyol en Liga. Tenía ficha del B, empezaba a entrenar con el primer equipo y estaba muy nerviosa y con ese pequeño miedo. Es un recuerdo que siempre me llevaré. Fue una época muy bonita y muy buena.

¿Por qué decides irte al Levante y dejar el Barcelona?

Mi último año en el Barcelona estuvo plagado por las lesiones y no tenía nada de continuidad. Fue una temporada muy negativa para mí. Iba a seguir, pero de repente en verano me llama el Levante para ficharme. Y acepté. Necesitaba ese cambio y no fue un paso atrás ya que me volví a sentirme futbolista y a disfrutar.

¿Has notado muchas diferencias entre un equipo y otro?

Tanto en el Levante como el Barcelona son dos equipos top. Las diferencias van acorde con los entrenadores que tengas ya que cada uno tiene su sistema. En lo que se refiere a la gestión del club no hay tanta diferencia, solo en el nivel de un club y otro a la hora de competir. El Barcelona es el mejor equipo femenino que existe en España.

Laura Gutiérrez

¿Al fútbol femenino le va afectar el parón por el coronavirus?

Si al masculino le va afectar, al femenino el doble. Económicamente se va a notar mucho.

¿Ves peligrar el futuro del fútbol femenino?

Para nada. Son cosas que pasan. El Covid-19 nos tiene que hacer valorar el sitio donde estamos. Nosotras hemos seguido entrenando, nos han hecho los test... Todo igual que en el fútbol masculino.

"No estaba de acuerdo en todo lo que se firmó en el convenio colectivo; no se pensó en los clubes modestos"

¿Ves bien que se cancelase la Liga femenina y no La Liga?

Es un tema un poco complejo. Entiendo que se haya suspendido porque por mucho que el fútbol femenino esté en auge, no genera lo suficiente para invertir tanto gasto para que volviese la competición. Pero las formas en cancelar la competición fueron malas y nada adecuadas. No se han hecho las cosas bien. Los clubes se enteran por un tweet. Se ha podido finalizar de otra manera y hacerlo todo mejor. Creo que se tenía que haber tenido en cuenta las opiniones de los equipos.

¿Se ha cuidado el fútbol femenino?

Depende de cómo lo mires. Los clubes son los que más están apostando por el fútbol femenino. Al igual que las televisiones y muchos medios de comunicación. Creo que no somos del todo conscientes de que queda mucho camino por recorrer. Aún no generamos tanto dinero para vender mucho el producto. Hemos dado un paso muy grande hacia la igualdad, pero hay que ser realistas. Todo se mueve por el dinero. El día que podamos generar más, las cosas cambiarán para mejor.

Laura Gutiérrez, durante un partido con el Levante

¿Cómo viste todo el tema del convenio colectivo y lo que firmasteis?

Se pidió un convenio con condiciones mínimas, cosa que veo bien, pero no todos los clubes modestos por ellos mismos podían cumplir y pagar a sus futbolistas. Un club como el Levante no tiene problemas. Había otros que con el sueldo mínimo que se pedía, y sin ayudas, era casi imposible. Entendía la postura de parte de las jugadoras, pero había que ver también la parte de los clubes más modestos ya que no se pensó en ellos. No es lo mismo tener a tu equipo femenino en La Liga que ser un conjunto independiente. Había cosas en las que no estaba de acuerdo y no se pensó en los equipos más modestos. Hay que tratar de ayudar a todos los clubes para que sobrevivan a cualquier gasto.

¿Cuándo tomaste la decisión de dejar el fútbol?

Antes del que saltase todo el tema del coronavirus. Llevaba tiempo meditando todo. Fue a mitad de temporada.

Tras cancelar la Liga Iberdrola, el Levante estaba luchando por puesto Champions con el Atlético, ¿de haberos clasificado hubieses seguido?

No hubiese dado marcha atrás. Tenía todo muy claro. Por suerte, mi trayectoria ha sido buena y he disfrutado de una Champions con el Barcelona.

"Dejé el fútbol porque necesitaba un cambio ya que estaba estancada y no disfrutaba"

¿Sentisteis rabia por la cancelación de la Liga Iberdrola pudiendo haberos clasificado para la Champions?

Un poco. Pero como pasó todo muy rápido y así de repente... Fue todo muy raro.

¿Por qué dejaste exactamente el fútbol?

Decido dejarlo porque no estaba disfrutando y personalmente me sentía estancada. Notaba que estaba perdiendo el tiempo y necesitaba un cambio. Si como profesional no te ves útil en un equipo, eso te afecta en lo personal, va relacionado. Me estaba frustrando como jugadora porque no veía resultados y necesitaba algo en lo que de verdad disfrutar. La jugadora catalana, que aclaró que la decisión estaba tomada antes del inicio de la crisis sanitaria por el coronavirus, se mostró encantada con el proyecto que lleva entre manos.

Laura Gutiérrez, durante un partido con el Barcelona Foto: levanteud.com

¿Fue dura tu despedida?

He estado muchos años jugando al fútbol y decir adiós duele un poco. Pero llegué al punto de que no disfrutar porque me estaba frustrando. Iba a entrenar y notaba que me faltaba algo y que estaba perdiendo el tiempo.

¿Tu caso se hubiese dando dentro del fútbol masculino?

No creo. Cuando se toma decisiones así en el fútbol masculino es por alguna lesión grave. Dentro de lo dura que pueda ser una despedida me voy porque quiero.

¿Te ha faltado algo en tu carrera?

Haber ganado algo en el Levante. Lo teníamos todo para haberlo conseguido este año, con un potencial increíble, pero no supimos aprovecharlo en las eliminatorias de la Supercopa y de la Copa de la Reina.

¿Qué prioridad tienes ahora?

No daré pistas aún, porque no puedo decir, pero trabajaré en algo relacionado con el fútbol y mis estudios de educación social. Tengo en mente un proyecto social en Valencia que me encanta y que para mí ha sido la vía de escape en muchas ocasiones.