Messi: "Quizás Setién lo entendió mal, no podemos ganar la Champions jugando como antes"

Leo Messi ha concedido una doble entrevista a los medios deportivos catalanes Mundo Deportivo y Sport. El astro argentino se ha mostrado optimista ante lo que queda de temporada: "Puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos".

"El riesgo de contagio está en todas partes, cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado. Pero también entendemos que es imprescindible cumplir con los protocolos y extremar las medidas de prevención al máximo", ha añadido el '10' del Barcelona.

El futbolista ha asegurado que "físicamente" se encuentra "muy bien. Durante todo el tiempo de confinamiento ha estado entrenando y cree que eso le ha servido para mantenerse en forma. Precisamente, sobre este periodo de confinamiento, Messi ha dicho que fue "muy duro", pero que gracias a Antonela Roccuzzo y los niños pudo disfrutar más del tiempo.

Vuelta de La Liga

Ante el regreso de los entrenamientos y la más que posible reanudación de La Liga, Leo ha señalado que no hay que confiarse y sí "seguir tomando las precauciones necesarias", además de poner de relieve que tienen que ser conscientes y asumir que a partir de ahora se jugará sin público en las gradas.

Messi, entrenando durante el primer día tras el confinamiento Twitter

Sobre lo que sí se ha mostrado totalmente en contra es ante las posibles concentraciones: "No nos gustaría tener que estar separados de nuestras familias. Hay que ver cómo queda eso finalmente". Otra de las cosas que más ha llamado la atención es lo que muchos han visto como un palo a Quique Setién.

"Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando. Quizá Setién lo entendió mal", ha apuntado Messi.

Fichajes

Ya hablando sobre posibles incorporaciones de cara a la próxima temporada, el '10' azulgrana ha comentado que será un mercado "raro" por la actual situación y ha avisado al club que "hay que estar fino y acertar" para "poder mejorar" lo que ya tienen en plantilla.

Lautaro Martínez celebra un gol con el Inter de Milán REUTERS

Uno de los grandes nombres propios del mercado culé es Lautaro Martínez. Lionel Messi avala su fichaje: "Es un delantero impresionante, creo que es un punta muy completo. Fuerte, regatea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota... Pero bueno, habrá que ver qué pasa finalmente con él y con otros nombres que suenan".

