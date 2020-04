Irene Lozano avisa: "Volverán los entrenos, pero no como un gesto irresponsable del fútbol"

La Real Sociedad encabezó este fin de semana el primer intento por regresar a la normalidad en el fútbol español. El conjunto donostiarra quería volver a los entrenamientos en su ciudad deportiva de manera individualizada aprovechando la interpretación del Real Decreto con el que se instauró el estado de alarma y el regreso a la actividad laboral de algunos sectores que comienza este lunes.

Este reto quedó paralizado al día siguiente cuando el CSD le avisó al club que iban contra este Real Decreto que indica que no se puede abrir ninguna instalación deportiva al público. Con ello, Jokin Aperribay, presidente de la Real, aceptó este rechazo e instó a su equipo a no volver y seguir trabajando desde sus casas. Pero también quedó en el aire una sensación de seguir intentando retomar la actividad.

Por eso Irene Lozano hizo público a través de su cuenta de Twitter un mensaje avisando a todos los equipos que quieran buscar ambigüedades en el Real Decreto para regresar a la actividad de que el CSD no va a ser cómplice de una irresponsabilidad.

"Diálogo y entendimiento siempre. Para retomar cierta normalidad es clave cumplir con el confinamiento Volverán los entrenos, pero no como gesto insolidario o irresponsable del fútbol, sino como un peldaño más en el camino de una sociedad que recuperará poco a poco la normalidad", explicó la secretaria de Estado para el Deporte.

Zurutuza levanta la polémica

El club guipuzcoano comunicó el sábado que los jugadores que lo desearan, de manera voluntaria, podrían ejercitarse individualmente, con todas las medidas de seguridad establecidas, en las instalaciones de Zubieta a partir del martes, en aplicación de la prórroga del estado de alarma, que permite la vuelta al trabajo para actividades no esenciales.



David Zurutuza, futbolista de la Real Sociedad, dijo que no entiende que no permitan a los jugadores del equipo donostiarra ir a Zubieta "a correr". Zurutuza, en su cuenta personal de Twitter, se mostró disconforme con no poder regresar al trabajo.

"No entiendo la decisión que se ha tomado con no dejarnos ir a las instalaciones de Zubieta a correr, acudiendo tres personas a un campo de hierba de una hectárea aproximadamente. Pienso que la responsabilidad de la Real Sociedad en estos momentos es máxima y los mayores perjudicados en caso de contagio seríamos los jugadores y, por tanto, el propio club", escribió.

"Soy consciente de que nuestro trabajo es entretener al público y no tiene mayor trascendencia en lo que es el funcionamiento social. Creo que hay normas que se adecuan a la realidad y otras que están lejos de ella. Es mi discreta manera de demostraros mi malestar con la decisión. Nada más. Todos juntos saldremos de esta", concluyó.

