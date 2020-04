AFE critica a LaLiga por promover los ERTEs a pesar de tener una "saneada economía"

AFE ha emitido un comunicado en la mañana de este domingo mostrando su preocupación por el regreso de la competición por poder poner en riesgo la salud de los jugadores. David Aganzo se ha reunido durante este fin de semana con los capitanes de los clubes de todas las categorías del fútbol español para analizar la situación que ha provocado la crisis del Covid-19.

Además, el sindicato de los futbolista españoles ha criticado que los clubes y LaLiga no tengan un colchón económico para poder paliar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus a pesar de tener una "bien saneada economía" según "predica la patronal". AFE quiere dejar claro que lucharán porque se garanticen "los derechos laborales" de los futbolistas.

El comunicado muestra su preocupación por la salud de los jugadores una vez se vuelva a competir. AFE no quiere que regrese La Liga hasta que "las autoridades sanitarias lo permitan" y amenazan con llegar hasta "el Congreso de los Diputados" para que todo esto se cumpla.

David Aganzo, durante un acto de AFE EFE

El sindicato se ha mostrado muy reacio contra la propuesta que hizo LaLiga esta semana de que los clubes se acojan a los ERTEs para no tener problemas económicas derivados del parón de la competición. El organismo prevé unas grandes pérdidas debido a toda esta situación y las entidades tendrán que afrontar una situación muy difícil.

Comunicado oficial

Tras las reuniones mantenidas por la Asociación de Futbolistas Españoles con capitanes y representantes de las primeras plantillas de los clubes de Primera y Segunda División, estos colectivos quieren manifestar lo siguiente:

1.- Los futbolistas de Primera y Segunda División queremos manifestar que siendo conscientes de la situación que estamos viviendo, afirmamos que en todas las reuniones mantenidas la primera preocupación y exigencia es la salud, y que la competición no debe reanudarse hasta que las autoridades sanitarias lo autoricen.

2.- Respecto al calendario de la competición, queda supeditado a las decisiones de las autoridades sanitarias. Desde AFE se exigirá una decisión a los efectos. Queda todo condicionado a la salud individual y a la protección de la salud pública, la de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país.

3.- La vuelta a la competición, que supone la vuelta a los terrenos de juego y a nuestros vestuarios, requerirá de un protocolo que determine la existencia de un coordinador de prevención de riesgos y especialista en pandemias, que garantice la seguridad sanitaria a todos los operadores que actúan en el ámbito del fútbol.

4.- En cuanto a los ERTES, resulta extraño que desde LaLiga se apoye los mismos, teniendo en cuenta que el control económico, y la bien saneada economía predicada desde la patronal, en relación a los clubes, no ha supuesto un colchón para una situación temporal de dos meses, siendo conscientes de que la competición ha sido suspendida y no cancelada. Y teniendo en cuenta que los propios clubes y los jugadores individualmente están llegando a acuerdos en lo que se refiere a los salarios. Lo que no vamos a hacer los futbolistas es que se dejen de garantizar nuestros derechos laborales

5.- Para finalizar, los que hoy suscribimos este documento estamos tan comprometidos con esta sociedad que queremos dejar claro que la vuelta a la competición no debe hacerse sin una decisión expresa de las autoridades, pues no se trata del futbolista, sino de todo su entorno. Y en este sentido, si tenemos que llevar a cabo una iniciativa en el Congreso de los Diputados, lo haremos. La salud debe ser cosa de todos.

