Ancelotti y el Liverpool - Atleti: "Klopp me dijo que era un acto criminal y tenía razón"

Jürgen Klopp es una de las personalidades deportivas que más en serio se tomó el coronavirus cuando este empezó a ser una amenaza en Europa. El técnico del Liverpool aseguró, además, que el hecho de jugar en mitad de la crisis del Covid-19 afectó a su equipo en la preparación del partido contra el Atlético de Madrid.

Esas palabras de Klopp que el Liverpool colgó en su página web las reafirma ahora Carlo Ancelotti, actual entrenador del Everton. El técnico italiano ha concedido una entrevista en el Corriere dello Sport en el que afirma que cree que jugar a puerta abierta ese partido afectó a los reds.

"Klopp me dijo que jugar bajo esas condiciones era un acto criminal y creo que tenía razón", cuenta 'Carletto' en su entrevista al diario italiano. El partido se disputó en Anfield y contó con la presencia de en torno 3.300 aficionados del Atlético de Madrid que viajaron desde Madrid hasta Liverpool para presenciar el partido.

Jürgen Klopp, durante el Liverpool - Atlético de Madrid de la Champions League Reuters

Ancelotti también se refirió a la situación por la que atraviesa el mundo sumido en la crisis del coronavirus y las consecuencias que todo esto tendrá en el fútbol a corto plazo, algo a lo que por ahora prefiere no dar importancia.

"Hoy la prioridad es la salud y cómo limitar la infección. Todo lo demás es secundario. No me preocupa cuando se comenzará de nuevo ni cuándo acabará la temporada. Créeme, no me importa, en este momento es el menor de mis pensamientos", señaló.

