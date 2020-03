Roures pronostica el regreso del fútbol tras la crisis del coronavirus: "A mediados de junio"

Aunque solo se hable con especulaciones porque la crisis del coronavirus aún no ha alcanzado su pico más alto, el regreso de la competición sigue siendo motivo de debate en el mundo del fútbol. Muchos exponen las consecuencias de lo que supondría que no se terminen las Ligas que están en juego, una circunstancia que ha unido a todos los estamentos para establecer que se les dará fin una vez regrese la normalidad.

Son muchas las fechas que se han dado y cada vez se apunta más al verano. El último ha sido Jaume Roures, responsable de Mediapro. El máximo mandatario de la productora a hecho su balance en RAC1. "Yendo muy bien empezarás a jugar otra vez a mediados de junio. Aunque juegues cada tres días el calendario da para lo que da, pero se ha de encajar. No veo problema pasar del 30 de junio, fuera de los contratos convencionales. La situación exige que todos rememos por salvarla, a nadie le interesa perder dinero", explicó el máximo mandatario de esta tenedora de derechos deportivos.

"Lo más importante es acabar la competición de aquí dos meses o tres. No importa tanto cuando empieza la otra. Se perderían 7.500 millones de euros en el fútbol europeo si no se acaban las competiciones", enfatizaba un Roures preocupado por el futuro de los clubes. "Si la temporada que viene debe comenzar en octubre no pasa nada. Porque si no se acaban la Ligas ese dinero se pierde. En la Champions se perderían 1.500 millones", señalaba el catalán que explicaba sobre un posible cambio del formato de la máxima competición continental que no cree "que pueda cambiarse".

Los jugadores del Real Madrid durante un entrenamiento Twitter (@realmadrid)

"Después ya arreglaremos el futuro como convenga. Por eso no sería raro acabar la Liga y la Champions en julio o en agosto. Es un caso de fuerza mayor que afecta a todo el mundo. Los jugadores han de cobrar y serán los primeros interesados en acabar los campeonatos", sentenciaba un Roures muy contundente sobre los acuerdos que se han de alcanzar para poder terminar la temporada actual.

La necesidad de una pretemporada

El responsable de Mediapro también se preocupaba por la salud de los futbolistas. "Todos los esfuerzos, aparte de cuidar la salud, van encaminados a que se acaben las Ligas. De alguna manera se habrá de hacer una pretemporada, una especie de cuarentena física. Si ahora estás un mes y medio parado no puedes volver a jugar de cualquier manera. Esto no se arregla en quince días", explicaba Roures en RAC1.

[Más información: Hazard se prepara para una Liga en verano: los plazos y una oportunidad para reivindicarse]