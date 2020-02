Setién: "El Nápoles ha defendido prácticamente con todo el equipo"

El Barcelona empató en San Paolo ante el Nápoles en la ida de los octavos de final, por lo que todo quedará pendiente para la vuelta de dentro de tres semanas en el Camp Nou.

La noticia, más allá del resultado, estuvo en la amarilla a Busquets, que le acarrea sanción para la vuelta, la roja a Arturo Vidal y la lesión de Piqué. Setién, nada más acabar el choque, habló sobre lo ocurrido.

"El partido ha sido muy igualado. Hemos tenido el control y ningún equipo ha tenido ocasiones muy claras. No hemos encontrado los espacios. El empate es un buen resultado teniendo en cuenta de que tenemos otro partido en casa", expresó.

"La realidad es que no encontramos los espacios. Han defendido prácticamente con todo el equipo. Es para valorarlo. Han cerrado todos los espacios y nos ha costado encontrar a los interiores por dentro. No hemos generado. Era una cuestión de paciencia. Después de insistir tenía que llegar la jugada del gol de Griezmann. Si hubiéramos tenido un poco más de paciencia podríamos haber hecho más daño", manifestó.

"Busquets ha visto la tercera tarjeta y no podemos contar con Vidal. No vamos a jugar ni con 10 ni con 9. Encontraremos soluciones para reemplazar a los jugadores. Ya se había hablado de la planificación. Éramos conscientes de ello y ya no podemos hacer nada", expresó.

[Más información: Busquets deja un recado a la directiva y se queja de la planificación deportiva de la temporada]