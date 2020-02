Piqué se lesiona ante el Nápoles en la Champions y es duda para El Clásico

Problemas para el Barcelona. Gerard Piqué acabó el partido contra el Nápoles de la Champions League lesionado y habrá que esperar a los primeros exámenes médicos para saber el alcance de la dolencia, y si se acaba perdiendo El Clásico del próximo domingo contra el Real Madrid.

En una pugna aérea por el esférico, el central catalán cayó mal y las imágenes, proporcionadas posteriormente por la realización, dejaron muestras de como el tobillo izquierdo del futbolista del Barça se había retorcido al pisar el césped. Piqué se fue de inmediato al suelo y las alarmas saltaron entre el equipo y la afición blaugranas.

Con El Clásico a la vuelta de la esquina, Gerard Piqué es seria duda para enfrentarse al Real Madrid este 1 de marzo en el Santiago Bernabéu. El central fue atendido por las asistencias médicas y cuando se pudo poner en pie pidió a Quique Setién continuar en el terreno de juego.

Gerard Piqué, en el Nápoles - Barcelona de la Champions League Reuters

Y es que apenas quedaban unos minutos para el pitido final y el defensa no quería perdérselos. Pero el cambio ya estaba hecho y en su lugar ingresó al campo Lenglet, ya que de la partida había formado parte en el once titular culé Umtiti. Setién lo tenía claro, no podían dejar el empate a 1-1 en los instantes finales quedándose con nueve, ya que antes habían expulsado a Arturo Vidal.

Problemas para la vuelta

El duelo de vuelta, en el que se decidirá cual de los dos equipos alcanza los cuartos, se juega el 18 de marzo. Salvo lesión más importante que un esguince leve, Piqué sería duda para el duelo. Pero los que seguro no estarán para recibir al Nápoles en el Camp Nou son Busquets y Arturo Vidal. El primero por cumplir ciclo de sanciones y el segundo por esa expulsión en San Paolo.

[Más información: Narración y estadísticas del Nápoles - Barcelona de la Champions League]