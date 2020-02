La historia de Brahim: de jugarse la vida en una patera a probar suerte en el fútbol español

Cada día muchos inmigrantes intentan cumplir sus sueños de poder llegar a España, ya sea a través de una patera o cruzando la valla de Melilla. Algunos lo consiguen, otros acaban volviendo a su país de origen tras ser pillados o no lograrlo o por desgracia otros acaban muriendo.

Tras superar la dificultad de poder llegar a España, el siguiente obstáculo es poder sobrevivir. Muchos de los chicos que aún no tienen 18 años acaban viviendo en centros de menores, pero el principal problema es cuando cumplen la mayoría de edad. La historia de Brahim es una de esas.

Este joven marroquí llegó a España hace ya varios meses. Al tener 17 años pudo dormir bajo un techo, pero cuando cumplió los 18, sus días y noches se basaban en hacer vida en la calle de Barcelona. Hasta que llegó la Casa Cádiz, un hogar autogestionado, ocupado, que da techo a personas sin hogar en la Ciudad Condal.

Tras varios meses en este lugar, Brahim ha cumplido su sueño de convertirse en futbolista tras ser fichado por el Can Clota-La Plana-Can Cervera FC de Esplugues de Llobregat siendo dado de alta como futbolista profesional en la Federación Catalana de Fútbol. Además, ha firmado también una colaboración con una agencia de modelos para ser contratado cuando tenga los papeles.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Brahim y con el activista Lagarder, uno de los impulsores del espacio, y que se ha convertido como un padre y un amigo especial para él, ayudándole en todo momento.

Brahim y Lagarder

¿Cómo estás tras ser fichado por un equipo catalán?

Muy bien, estoy muy contento. Mi sueño era ser futbolista, pero en Marruecos era imposible y ahora lo he conseguido. Ojalá algún día pueda jugar en el Girona o mismamente en el Barcelona.

¿Cómo te han recibido tus compañeros y entrenador?

Genial. Entreno y juego con ellos y me han recibido muy bien. Somos como una familia. Cuando me dijeron que iba a jugar con ellos fue uno de los días más bonitos de mi vida.

¿Qué sentiste cuando empezaste a jugar el fútbol?

Me olvido de cualquier cosa y problema. También me recordó a los días en los que jugaba descalzo en Marruecos. Ahí corríamos todo el día detrás de la pelota y nos hacíamos sangre porque íbamos descalzos.

Con 17 años vienes a España, ¿qué recuerdas de ello?

Me fui de Marruecos y dejé ahí a mi familia. Tuve que pagar mucho dinero a la mafia para montarme en la patera. Pasé mucho miedo, ya que en medio del mar el mafioso nos dijo que teníamos que tirarnos la mitad, éramos unos 25 chavales, porque la patera empezaba a romperse ya que estaba metiéndose agua y nos podíamos morir todos, cosa que al final estuvo a punto de ocurrir. Cuando llegó a Algeciras voy a buscar a la Policía para que me cojan en un centro de menores. Pasados unos días me fui a Barcelona y estuve en otro centro hasta que me echaron por cumplir los 18 años de edad. Me amenazaron con hacerlo y llamaron a los Mossos de Esquadra. A muchos los echan y acaban en la calle drogándose para olvidarse de todo. Yo tuve la suerte de que Lagarder me acogió en la Casa Cádiz. No recomiendo a nadie que viaje en patera. Mi hermano me lo ha dicho y le dije que no. Nos tratan como mercancías.

Brahim

¿Llegaste a España sabiendo algo de español?

No, no sabía nada.

¿Cuando os conocisteis Lagarder y tú?

En mayo del año pasado cuando cumplí 18 años.

¿Qué visión se tiene en Marruecos de España?

Que es un paraíso, un país avanzando y que nadie tiene problemas, pero luego ves gente en la calle viviendo y buscando comida en la basura. Pensé en Marruecos que en España iba a tener una vida genial, pero no todo ha sido como pensaba. Toda la vida he vivido en la pobreza extrema y mi infancia ha sido muy dura.

Lagarder dice de Brahim que "tiene algo especial". Habla con cariño del joven futbolista y resalta de él que trata de "integrarse con la sociedad catalana".

¿Cómo fueron los inicios de Brahim en la casa?

No se relacionaba con nadie y no tenía amigos, solo un perro. Poco a poco fue teniéndolos y experimenté un cambio brutal. Es un niño muy bueno que siempre quiere ayudar con todo e integrarse con la sociedad catalana. Tiene algo especial, es una persona muy abierta y siempre está sonriendo. Nunca quiere problemas y es un chico muy de mente abierta. Siempre estoy con él en todos lados.

Brahim

¿Tenéis ayudas?

No, ninguna. Es un proyecto ocupa de refugiados y sin apoyo de las instituciones catalanas, ya que es del Ayuntamiento de Cádiz. Estamos negociando para ver si nos pueden dejar más tiempo el espacio.

¿Por qué siguen pasando cosas así y que se vea a inmigrantes en pateras y durmiendo en la calle? ¿se tengan que ir de sus países y en pateras?

Culpa de la desigualdad y de la avaricia de los que más tienen. No queremos que nadie viva en la calle y Brahim se va a convertir en un altavoz para luchar por ello y que nadie sufra.

¿Tenéis miedo a que os quiten la casa?

Hay un compromiso con el Ayuntamiento y no creo que sean tan torpes de echarnos. Han visto que estamos ayudando mucho. Estamos haciendo el trabajo que deberían estar haciendo las instituciones.

